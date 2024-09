Care sunt șansele ca asteroidul Apophis să lovească Pământul: Ar putea fi ușor mai mari decât am crezut

Asteroidul 99942 Apophis, cunoscut și sub numele de „zeul haosului,” este unul dintre cele mai monitorizate obiecte spațiale din apropierea Pământului. Acesta va trece pe lângă planeta noastră în anii 2029 și 2036, iar o nouă cercetare sugerează că șansele unui impact sunt ușor mai mari decât se credea inițial. Descoperit în 2004, Apophis a fost, pentru scurt timp, considerat unul dintre cele mai periculoase obiecte spațiale cunoscute, fiind plasat la nivelul 4 pe scala Torino, utilizată pentru evaluarea riscului de impact al obiectelor din apropierea Pământului.

Inițial, observările ulterioare au exclus un impact al asteroidului în 2029, precum și în 2036 sau 2068. Totuși, noile studii sugerează că există o mică probabilitate ca un alt obiect spațial să lovească Apophis și să-i modifice traiectoria, punându-l pe o coliziune cu Pământul. Într-un studiu recent, astronomul canadian Paul Wiegert a analizat șansele ca un obiect mai mic să lovească asteroidul și să-l redirecționeze spre o traiectorie care să ducă la un impact în 2029 sau mai târziu.

Previously considered the most hazardous of all known asteroids, any chance that 99942 Apophis will impact Earth in the next 100 years has since been ruled out.

But its flyby of Earth in April 2029 will be one of the rarest space events of our lives.

10 facts 🧵👇 pic.twitter.com/YTmBVYHUx5

— ESA Operations (@esaoperations) June 19, 2024