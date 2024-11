Care este cel mai mic pește din lume?

Apele planetei ascund nenumărate specii de pești, de toate formele și culorile. Totuși, atunci când vine vorba despre mărime, există câteva specii care se remarcă prin dimensiuni aproape incredibile. Dintre acestea, Paedocypris progenetica și Schindleria brevipinguis sunt considerate unele dintre cele mai mici vertebrate din lume. Dar care este, de fapt, cel mai mic pește?

Paedocypris progenetica – un mic gigant în lumea peștilor

Paedocypris progenetica, o specie minusculă descoperită în apele acide ale pădurilor de mlaștină de pe insulele Sumatra și Bintan din Indonezia, este considerată unul dintre cei mai mici pești din lume. Cel mai mic exemplar matur de sex feminin măsoară doar 7,9 milimetri, dimensiune care o face mai mică decât o unghie umană. În ceea ce privește masculii din această specie, aceștia pot ajunge până la 9,8 milimetri în lungime, însă în general dimensiunile lor sunt extrem de reduse.

Specia aparține familiei crapilor, fiind adaptată la condiții extreme în apele de turbă bogate în acizi. Din păcate, habitatul natural al Paedocypris progenetica este în declin, în special din cauza defrișărilor și a degradării mediului, ceea ce a dus la includerea acestei specii pe lista „aproape amenințată” a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN).

Această specie a fost studiată în detaliu, iar cercetările au arătat că atât masculii, cât și femelele prezintă dimensiuni asemănătoare, fără o diferență semnificativă de mărime între sexe, cum este comun în alte specii. Deși pare că Paedocypris progenetica deține titlul de „cel mai mic pește”, există un alt competitor de luat în calcul.

Schindleria brevipinguis – o altă specie minusculă în competiție

Un alt pește care ar putea concura pentru titlul de cel mai mic pește este Schindleria brevipinguis, cunoscut sub denumirea de „stout infantfish” sau „peștele nou-născut robust”. Această specie a fost documentată în 2004 de către William Watson de la National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries și H.J. Walker de la Scripps Institute of Oceanography. Masculii maturi ai acestei specii măsoară între 6,5 și 7 milimetri, ceea ce o face chiar mai mică decât Paedocypris progenetica.

Totuși, Schindleria brevipinguis este cunoscută doar din șase exemplare descoperite în Marea Barieră de Corali din Australia. Spre deosebire de Paedocypris progenetica, unde au fost colectate multiple exemplare, numărul redus de Schindleria brevipinguis analizat face ca atribuirea titlului de „cel mai mic pește” să fie contestabilă. Este greu de spus dacă acest pește este cu adevărat cel mai mic, însă în rândul specimenelor identificate, exemplarele au prezentat dimensiuni remarcabil de reduse.

Alte curiozități din lumea vertebratelor minuscule

Pentru o perioadă, atât Paedocypris progenetica, cât și Schindleria brevipinguis au fost considerate, de asemenea, cele mai mici vertebrate din lume. Cu toate acestea, cercetări mai recente au demonstrat că acest titlu revine unei specii de broască minusculă, denumită „flea toad”, care a reușit să surprindă oamenii de știință prin dimensiunile sale minuscule.

Lumea vertebratelor mici rămâne una fascinantă și controversată, iar fiecare descoperire nouă poate aduce la lumină specii și mai mici, care să redefinescă ceea ce înseamnă „cel mai mic” pește sau vertebrat. Astfel, până când vom avea suficiente date pentru a trasa o concluzie definitivă, Paedocypris progenetica și Schindleria brevipinguis continuă să fie printre cele mai mici minuni ale naturii, oferindu-ne o privire captivantă asupra diversității lumii subacvatice.