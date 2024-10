Avertisment sumbru: Criză economică iminentă și val de concedieri în România

Specialiștii avertizează asupra unei crize economice iminente în România, care ar putea aduce un val de concedieri în sectoarele cheie ale economiei. Printre acestea, chiar și sectorul IT, considerat până de curând un refugiu sigur, ar putea fi afectat. Analizele arată că problemele se vor extinde și în alte industrii, cum ar fi automotive și textile, impactul fiind unul major asupra economiei naționale.

Doru Șupeală, specialist în resurse umane, a explicat într-un interviu pentru Adevărul că această criză ar putea lovi mai multe domenii esențiale. Sectorul IT, odată considerat pilonul dezvoltării economice, nu va fi ocolit de probleme, iar efectele se vor resimți în lanț, afectând și alte industrii.

Sectorul IT, amenințat de criza economică

Doru Șupeală subliniază că sectorul IT din România, considerat un motor al dezvoltării în ultimii ani, se află acum în pericol din cauza unor factori economici interni și externi. „Criza care ar putea lovi sectorul IT ar genera efecte în lanț în economie”, a explicat specialistul. El atrage atenția că IT-ul nu înseamnă doar producția de software, ci are ramificații în numeroase alte sectoare.

Multe companii din domenii conexe, precum Bosch la Cluj sau Nokia la Timișoara, au divizii de IT care dezvoltă software pentru propriile dispozitive. Dacă acest sector se va confrunta cu dificultăți economice, impactul va fi resimțit și în alte industrii. Problemele din IT ar putea afecta inclusiv domenii precum automotive, acolo unde se folosesc sisteme digitale dezvoltate de aceste companii.

Șupeală avertizează că România, cu o economie bazată în parte pe IT și automotive, ar putea fi grav afectată de o astfel de criză, mai ales în contextul în care multe firme din industrie au deja semnale de avertizare.

Industria automotive și confecțiile, la un pas de colaps

Sectorul automotive din România, strâns legat de industria auto germană, este și el în mare suferință. Problemele întâmpinate de giganți precum Volkswagen sau Continental în Germania au efecte directe asupra fabricilor din Timișoara și alte centre de producție din țară. „Urmează, cu siguranță, domeniul automotive. La Timișoara avem semnale că sunt probleme mari la Continental și la Vitesco”, a declarat Doru Șupeală.

Industria auto nu se confruntă doar cu probleme pe partea de hardware, producție de piese și componente, ci și pe partea de software. Cererea pentru automobile clasice scade, în timp ce popularitatea mașinilor electrice, precum Tesla sau Dacia Spring, crește. Acest trend schimbă dinamica pieței auto, afectând direct producția tradițională.

Nici industria de confecții nu scapă de criză, numeroase fabrici fiind închise în micile orașe din România. În special în Moldova, fabricile de lohn au dispărut treptat, lăsând sute de oameni fără locuri de muncă. „Cele mai multe fabrici de lohn aflate în localități mai mici s-au închis. În județele Botoșani și Vaslui, s-au închis numai vara aceasta vreo șapte sau opt fabrici destul de mari”, a explicat specialistul. Aceste fabrici, care produc pentru marii jucători din industria modei, nu mai găsesc comenzi suficiente, iar costurile de producție din România au devenit prea mari.

Pe fondul acestor probleme economice și a unui deficit bugetar în creștere, România riscă să intre într-o criză financiară severă, ceea ce ar putea duce la măsuri suplimentare de austeritate, inclusiv creșterea taxelor după alegerile viitoare.