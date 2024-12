Aruncările de monede nu sunt 50/50: Ce spun 350.757 de aruncări despre șansele reale

Aruncarea unei monede este metoda universală folosită pentru a decide între două opțiuni aparent egale, fiind des întâlnită în sporturi sau decizii informale. Totuși, cercetările recente au arătat că această practică nu este chiar atât de imparțială cum pare. După analizarea unui număr impresionant de 350.757 de aruncări, oamenii de știință au confirmat că rezultatul unei aruncări de monedă este influențat subtil de poziția inițială a monedei.

Studiul a fost condus de matematicianul american Persi Diaconis și echipa sa, care au demonstrat că poziția inițială a monedei influențează rezultatul final. Conform modelului creat de Diaconis, monedele tind să petreacă mai mult timp în aer cu fața inițială orientată în sus, acest efect fiind cauzat de precesiunea introdusă de mișcarea de rotație a monedei.

If you bet a dollar on the outcome of a coin toss 1000 times, knowing the starting position of the coin toss would earn you 19$ on average. This is more than the casino advantage for 6deck blackjack against an optimal player (5$) but less than that for single-zero roulette (27$).

— František Bartoš (@BartosFra) October 9, 2023