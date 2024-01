Armonia geneticii: De ce avem exact cinci degete și cum ne-a modelat ADN-ul

În universul biologic divers și fascinant, numărul de degete nu este doar o coincidență, ci o manifestare a evoluției în acțiune. De ce avem fix cinci degete pe mână?

De ce avem cinci degete

Privind această întrebare din perspectiva matematicianului, răspunsul pare să fie înrădăcinat în evoluție și în modul în care ADN-ul nostru, împreună cu gena Homebox, a sculptat această caracteristică distinctivă.

Evolutiv, variabilitatea în numărul de degete a oferit un avantaj adaptativ diferitelor specii. De la cai cu un deget și struți cu doi, până la primatele cu cinci și panda cu șase degete, evoluția a ales soluții diverse pentru medii și moduri de viață specifice. Totuși, noi, oamenii, am păstrat exact cinci degete de-a lungul istoriei noastre evolutive. Această uniformitate sugerează că am folosit eficient toate cele cinci degete pentru a ne adapta și a supraviețui.

Din perspectivă genomică, se pare că ADN-ul tetrapodelor, inclusiv al oamenilor, are o limitare în ceea ce privește numărul de zone pe care le poate codifica un anumit tip de genă, cunoscută sub numele de gena Homebox. Această limitare este fixată la cinci regiuni, explicând astfel de ce avem exact cinci degete. Animalele cu mai puține degete nu dezvoltă sau fuzionează unele dintre cele cinci degete posibile, în timp ce animalele cu mai multe degete au oase ale încheieturii care preiau funcția degetelor suplimentare.

Ce spune știința

Polidactilia, prezența unui număr mai mare de degete, este o mutație relativ comună printre oameni. Aceasta apare prin copierea unuia sau mai multor segmente codificate de genele Homebox, rezultând în degete suplimentare care sunt, în esență, copii ale celor deja existente. Astfel, genomul uman păstrează amprenta evoluției sale, oferind unele variații în cadrul aceluiași plan de cinci degete.

Studiile lui Steven Jay Ghould, în lucrarea „Eight (or Fewer) Little Piggies” și ale lui Clifford J. Tabin, în „Why we have only five fingers per hand: Hox genes and the evolution of paired limbs”, subliniază importanța genelor Homebox și evidențiază că evoluția a modelat numărul de degete într-un mod specific și eficient pentru fiecare specie.

În concluzie, numărul nostru de degete, precum și al altor tetrapode, nu este doar rezultatul hazardului, ci o adaptare evolutivă menită să optimizeze funcționalitatea și supraviețuirea. Cinci degete reprezintă un echilibru perfect între variabilitatea necesară pentru a ne adapta la medii diverse și limitările impuse de structura genomică a genelor Homebox.

