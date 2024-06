Apple și Meta, sub ancheta UE pentru nerespectarea normelor tehnologice: Ce riscă giganții

Apple și Meta Platforms sunt subiectul unor investigații în Uniunea Europeană, conform unor surse citate de Reuters. Acuzațiile se referă la presupusa încălcare a normelor menite să reglementeze influența marilor companii tehnologice. Comisia Europeană a inițiat aceste investigații în martie, având în vizor și Alphabet/Google, în conformitate cu Legea privind piețele digitale (DMA).

Contextul investigațiilor

Apple a devenit una dintre cele mai influente companii din lume. Printre produsele sale celebre se numără iPhone-ul, iPad-ul, Mac-ul, Apple Watch-ul și servicii precum iTunes și App Store-ul. Apple este recunoscută pentru designul său inovator, integrarea strânsă între hardware și software, precum și pentru filozofia sa de a crea produse care oferă o experiență utilizator unică și intuitivă. Compania este lider în industria tehnologică, fiind cunoscută pentru standardele sale ridicate în materie de calitate și securitat.

Meta Platforms, cunoscută anterior sub numele de Facebook, este o companie americană de tehnologie fondată de Mark Zuckerberg în 2004. Compania este una dintre cele mai mari și influente rețele de socializare din lume, oferind platforme precum Facebook, Instagram, WhatsApp și Messenger. În plus față de rețelele sociale, Meta s-a extins în domenii precum realitatea virtuală și augmentată prin achiziția Oculus în 2014, acum Oculus fiind cunoscut sub numele de Meta Quest. Compania își propune să conecteze oamenii și să creeze comunități online prin intermediul tehnologiilor inovatoare, totodată fiind în centrul atenției pentru politica sa privind protecția datelor și reglementările privind confidențialitatea.

DMA impune giganților tehnologici să permită concurența mai micilor rivali și să faciliteze tranziția între diverse servicii online, precum platformele de socializare, browserele de internet și magazinele de aplicații. Sursele menționează că Apple și Meta sunt prioritare în cadrul acestei anchete, iar autoritățile de reglementare ale UE urmează să emită constatări preliminare, echivalente acuzațiilor antitrust, înainte de vacanța de vară din august.

Poziția Apple și Meta

Apple a declarat că își menține încrederea în respectarea DMA și continuă colaborarea constructivă cu Comisia Europeană. De cealaltă parte, Meta și Comisia au refuzat să comenteze pe marginea acestui subiect.

Companiile vizate au posibilitatea de a prezenta soluții pentru a răspunde preocupărilor autorităților înainte de o decizie finală, care este așteptată înainte ca Margrethe Vestager, șefa antitrust a UE, să părăsească funcția în noiembrie. Încălcările DMA pot atrage amenzi de până la 10% din cifra de afaceri anuală globală a unei companii.

În cazul Apple, ancheta UE se concentrează pe regulile impuse dezvoltatorilor de aplicații, care ar limita capacitatea acestora de a informa utilizatorii despre oferte disponibile în afara App Store, precum și pe noile taxe percepute acestora. Se preconizează că o a doua investigație privind ecranul de alegere pentru browserul Safari va dura mai mult.

Pentru Meta, constatarea preliminară se axează pe modelul „pay or consent”, prin care utilizatorii pot alege între a plăti o taxă de abonament pentru a avea acces la Facebook și Instagram fără reclame.

Investigațiile în curs subliniază eforturile Uniunii Europene de a reglementa și echilibra piața digitală, vizând marile companii tehnologice pentru a asigura concurența loială și protecția consumatorilor.