Amenințarea fabuloasă pentru Lidl, Kaufland, Mega și Profi, un nou lanț de supermarketuri. Investiția fabuloasă în 70 de magazine noi în 2024

Când vine vorba de lanțuri de supermarketuri disponibile pe piața din România, cei mai mulți români se gândesc la Kaufland, Lidl, Mega Image, Profi sau Carrefour. În realitate, concurența pentru banii de cumpărături ai românilor devine din ce în ce mai acerbă.

Cea mai recentă alternativă la giganții industriei din țara noastră vine din Ucraina prin intermediul Aurora Multimarket. În doar câteva luni, a deschis șapte magazine în România, dar planurile pe 2024 sunt semnificativ mai ambițioase, conform The New Voice of Ukraine citat de Știri Suceava.

Aurora Multimarket, o alternativă fezabilă la Kaufland, Lidl, Profi, Carrefour

În 2024, ucrainienii de la Aurora Multimarket și-au propus să deschidă nu mai puțin de 70 de magazine în România. Momentan, doar în județul Suceava are patru unități, două în municipiul Suceava și două în Fălticeni. La scurt timp după, rețeaua a fost extinsă cu magazine în Iași, Botoșani sau Bacău.

Cu un pic de noroc, tot Aurora Market se va extinde anul viitor sau, cel mai târziu, la începutul lui 2025 și în Republica Moldova. Din nou, se va începe cu un singur magazin, probabil în Chișinău, urmat de o extindere rapidă și în localități mai mici.

În ceea ce privește prezența sa în Ucraina, retailerul are un plan de 400 de noi magazine, dar și testarea unui nou format, mai mare. În prezent, magazinele Aurora au o suprafață de circa 150 de mp, iar noul concept prevede o suprafață de vânzare de 400 de mp.

Ce trebuie să știi despre Aurora Market în România

Aurora Romania SRL a fost înființată în luna februarie a acestui an. La bază, Aurora și-a început activitatea în 2011 cu o rețea de magazine într-un oraș din Ucraina. Acum, lanțul a ajuns la o rețea de peste 1.100 de unități în Ucraina. Biroul principal de asistență se află în orașul Poltava din Ucraina, unde lucrează peste 1.200 de angajați.

În 2023, Aurora Multimarket a marcat deschiderea celui de-al 1000-lea magazin, un moment important în expansiunea sa. Mai mult, compania a intrat pe piața din România, reprezentând prima sa expansiune internațională. Primul magazin Aurora a fost deschis în Suceava, România, la începutul lunii octombrie, și până la sfârșitul anului au fost planificate încă 11 inaugurații în România, semnificând o împingere semnificativă în segmentul de retail cu discount pe o nouă piață.

Aurora Multimarket pune accent pe satisfacția și încrederea clienților, oferind o politică de returnare a produselor de 30 de zile. Această politică face parte din angajamentul lor de a asigura calitatea și de a aborda eventualele defecte de fabricație, având ca scop oferirea unei experiențe pozitive de cumpărături și menținerea reputației lor pentru calitate.