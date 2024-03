Aceste nave au aterizat pe Lună și nu știu dacă se mai întorc acasă: Ce spun oamenii de știință

Nava spațială SLIM din Japonia și Ulise de la Mașinile Intuitive și-au trimis ultimele transmisii acasă înainte de noaptea de două săptămâni.

Noaptea lunară a venit din nou, prezentând încă un test pentru cele două landere care au sosit recent pe suprafața Lunii. Atât nava spațială SLIM din Japonia, cât și Odysseus de la Intuitive Machines s-au culcat pentru perioada de întuneric de două săptămâni, au confirmat cele două echipe la sfârșitul acestei săptămâni. Nu există nicio garanție că vor putea relua operațiunile ulterior, dar vor încerca să restabilească contactul când va veni momentul.

On March 1 at 3am JST, the sun set on the Shioli Crater and #SLIM re-entered a period of dormancy. Although the probability of a failure increases with the repeated severe temperature cycles, SLIM operation will attempt to resume when the sun rises (late March). #GoodAfterMoon pic.twitter.com/RHxNX1cmBF

— 小型月着陸実証機SLIM (@SLIM_JAXA) March 2, 2024