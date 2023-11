Vouchere de energie 2023 – s-a schimbat termenul. Cât timp mai ai să folosești tichetele de la stat ca să-ți plătești facturile

În 2023, autoritățile române au implementat un program cu vouchere de energie pentru persoanele aflate într-o situație financiară precară. Respectivele tichete au fost acordate în două rate de câte 700 de lei și putea fi folosite până pe 31 decembrie. Acum, termenul s-a modificat.

Pensionarii, persoanele cu dizabilități dar și românii care sunt nevoiți să trăiască dintr-un venit minim s-au bucurat în acest an de un ajutor de 1.400 de lei, împărțit în două rate. Acesta era oferit sub formă de vouchere pentru energie care putea fi folosite atât pentru achitarea facturilor la curent sau căldură, cât și pentru achiziția de lemne, butelii de gaz, cărbune, păcură și alte tipuri de combustibili ce pot fi folosiți pentru încălzire pe timp de iarnă. Beneficiarii puteau folosi banii până la finele acestui an, 31 decembrie. Acum, termenul s-a modificat.

Voucherele de energie, valabile până în martie 2024

La finele săptămânii trecute, s-a adoptat o ordonanță care extinde termenul de utilizarea a voucherelor acordate în acest an până la data de 31 martie 2024. Este vorba de OUG 101/2023 pentru modificarea OUG 166/2022.

Ca referință, OUG 166/2022 stabilea, în versiunea inițială, “acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2023 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa prețul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire”. Între timp, lista de mai sus a fost extinsă o dată printr-o ordonanță adoptată în această vară. Atunci, au fost incluse și butanul, rumegușul, cărbunele, brichetele sau alți combustibili lichizi ori solizi.

Conform Avocatnet.ro, valoarea sprijinului pentru plata facturilor la energie este de 1.400 de lei, bani acordați în două tranșe egale, de câte 700 de lei: în luna februarie 2023, pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2023, și în luna septembrie 2023, pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2023. În urma modificării de săptămâna trecută, termenul de utilizare al banilor de la finele acestui an, 31 decembrie 2023, s-a modificat în 31 martie 2024.

Cine beneficiază de voucherele de energie

Conform ordonanței adoptate anul trecut pentru voucherele de energie, beneficiari pot fi:

pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/ casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei;

familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social.

În cazul celor care se încadrează de mai multe ori în condițiile listate mai sus, ajutorul va fi acordat o singură dată.