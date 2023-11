Un jucător din top 10 ATP a primit verdictul, după ce și-a bătut fosta iubită, cu origini românești. „A maltratat fizic o femeie”

Alexander Zverev a fost inculpat și găsit vinovat de un tribunal din Berlin. Jucătorul german de pe locul 9 ATP trebuie să achite o amendă de aproape jumătate de milion de euro, după ce și-a agresat fosta iubită, un fotomodel german cu origini din România. Nu este prima acuzație de acest gen pe care sportivul a fost nevoit să o înfrunte.

Alexander Zverev are din nou probleme din cauza faptului că este violent în viața de familie. Jucătorul de tenis de pe locul 9 ATP a fost inculpat de procurori și va fi obligat să achite o amendă de 450.000 de euro, după ce și-a agresat fosta iubită, un foto-model german care are și origini românești.

Judecătorii au analizat probele și au ajuns la concluzia că sportivul ar fi lovit-o pe Brenda Patea. Decizia a fost dată pe data de 2 octombrie, dar a fost publicată pe site-ul tribunalului în urmă cu puțin timp.

German tennis star Alexander Zverev has been ordered to pay a fine for physically abusing his ex-girlfriend.https://t.co/5dAj9fGBlu

