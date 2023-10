Trailerul pentru Scott Pilgrim Takes Off este aici: Când poți vedea seria anime pe Netflix

Seria anime de la Netflix, Scott Pilgrim Takes Off, care prezintă distribuția originală din „Scott Pilgrim vs. the World”, apare pe rețeaua de streaming în curând.

Când poți vedea Scott Pilgrim Takes Off pe Netflix

Netflix tocmai a lansat trailerul oficial pentru viitorul său anime Scott Pilgrim. Serialul foarte așteptat de opt episoade readuce distribuția originală din filmul din 2010, Scott Pilgrim vs. the World, și îl consideră pe Bryan Lee O’Malley – creatorul benzilor desenate pe care se bazează – drept co-scenarist și producător executiv. Edgar Wright, cel care a regizat filmul, este și el la bord în calitate de producător executiv. Scott Pilgrim Takes Off va fi lansat pe 17 noiembrie.

Serialul va reveni la povestea basistului Sex Bob-Omb, în vârstă de 23 de ani, Scott Pilgrim (Michael Cera). În timp ce Scott Pilgrim Takes Off se va baza pe ceea ce am văzut în benzi desenate și film, nu va fi o adaptare directă, potrivit creatorilor seriei. Într-un interviu acordat site-ului Netflix Tudum, Wright a spus că ideea lui O’Malley pentru serial „a fost mult mai aventuroasă” decât atât.

Este bazat pe unul dintre filmele îndrăgite de mulți

Din distribuția filmului lui Edgar Wright vor face parte inclusiv Michael Cera (în rolul lui Scott Pilgrim), Mary Elizabeth Winstead (în rolul Ramonei Flowers), Kieran Culkin (în rolul lui Wallace Wells), Chris Evans (în rolul lui Lucas Lee) și Brie Larson (în rolul lui Envy). O vei vedea, de asemenea, pe Ramona târându-l pe Scott prin spațiu către o ușă cu o stea pe ea, dar și pe cei doi iubiți așezați unul lângă celălalt pe un leagăn.

Alături de Cera și Winstead, actori precum Kieran Culkin, Ellen Wong, Brie Larson, Chris Evans și Aubrey Plaza își vor relua rolurile. Noua serie va avea și muzică de Anamanaguchi, trupa care a realizat coloana sonoră pentru Scott Pilgrim vs. the World: The Game. Trailerul plin de acțiune setat pe tema Mortal Kombat face totul pentru a crește hype-ul și, sincer, funcționează.

Scott Pilgrim vs. The World este, fără niciun dubiu, unul dintre filmele preferate ale multora, din anii 2010, iar acest trailer al noii producții pare să fie exact ce trebuie.