Singurul mamifer cu sânge rece care a existat vreodată. Ce se știe despre acesta, în ce s-a transformat

Din câte știm, reptilele sunt singurele animale care au sânge rece. Totuși, la un moment dat, a existat chiar și un mamifer cu această caracteristică.

Mamiferul cu sânge rece

În ciuda a tot ceea ce am învățat la biologie, într-un timp, pe Pământ, a existat un mamifer cu sânge rece.

O specie de capră dispărută, Myotragus balearicus, obișnuia să cutreiere ținutul care face legătura dintre Insulele Baleare de Europa continentală.

Pe măsură ce Insulele Baleare au fost înconjurate de mare, capra antică a ajuns pe Mallorca.

Măsurând doar 45 de centimetri înălțime, aceste animale au suferit o serie de modificări morfologice care au dus la membre mai scurte, o dimensiune mai mică a creierului.

Aceste capre sunt, de asemenea, primele animale care au fost descoperite cu același tip de structuri osoase care se găsesc la reptile.

Reptilele cresc foarte lent și au capacitatea de a controla sau chiar de a opri complet creșterea lor pe baza disponibilității resurselor. Această încetinire sau încetare periodică a ratei de creștere lasă semne în oasele acestor specii.

Analizând histologia osoasă a caprei dispărute, cercetătorii au descoperit aceleași țesuturi din zona lamelară, care au fost găsite anterior doar la reptilele ectoterme.

Ce au descoperit oamenii de știință despre bizarul animal

Echipa a comparat oasele de capră cu cele ale crocodililor și a găsit asemănări remarcabile.

De asemenea, s-a constatat că M. balearicus ajunge la maturitate destul de târziu, la aproximativ 12 ani. O specie tipică de capră ar putea ajunge la maternitatea sexuală înainte de vârsta de 9 luni, conform Manualului veterinar MSD.

Cercetările sugerează, de asemenea, că aceste capre ar fi avut un stil de viață mult mai lent decât speciile tipice moderne de capre.

În loc să alerge și să sară peste stâncile insulei, ar fi petrecut mai mult timp în lumina soarelui și ar fi devenit mai încete.

„Myotragus nu numai că a scăzut capacitățile aerobe și trăsăturile comportamentale, dar a sincronizat flexibil ratele de creștere și nevoile metabolice la condițiile predominante de resurse, așa cum fac reptilele ectoterme”, au scris cercetătorii Meike Köhler și Salvador Moyà-Solà în Proceedings of the National Academy of Sciences, în 2009.

