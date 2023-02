Se dau bani în plus pe lângă pensie, în martie: este vestea momentului pentru pensionarii cu peste 4000 de lei

Aproximativ 200.000 de români vor primi bani în plus la pensie începând cu luna martie a acestui an, este vorba de pensionarii cu peste 4000 de lei pe lună. Informația vine de la Casa de Pensii.

În decembrie, reținerea CASS pentru pensionarii cu peste 4000 de lei a fost declarată neconstituțională. Din păcate, decizia CCR vine după un an în care ai bani au fost reținut de statul român în mod ilegal pentru aproximativ un an. Acum, banii cu pricina trebuie dați înapoi. Returnarea banilor se va efectua pe parcursul unui întreg an, în 12 rate lunare, începând cu martie.

Se dau banii pensionarilor înapoi

“Veşti bune pentru pensionari! A fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 4/ 2023 care prevede că începând cu data de 01.03.2023, pensionarilor li se vor restitui sumele reținute din pensii, cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate! Este vorba de cei cu pensiile mai mari de 4.000 lei, cărora li s-au reținut contribuție de asigurări sociale de sănătate în perioada 01.01.2022 – 27.12.2022.

Așa cum am spus de fiecare dată, ne ținem de cuvânt, astfel că, imediat după publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ, am început tipărirea taloanelor de pensie, în acest moment acțiunea fiind finalizată. Sumele care vor fi restituite sunt evidențiate distinct pe talonul de pensie și se vor plăti lunar în perioada martie 2023 – februarie 2024“, este mesajul transmis de şeful Casei de Pensii, Daniel Baciu.

Oficialul a făcut referință la OUG 4/2023, ce prevede că CASS-ul reținut pensionarilor în perioada 1 ianuarie – 27 decembrie 2022 va fi restituit din oficiu, fără să fie necesară vreo cerere în acest sens din partea românilor păgubiți de stat.

“Sumele reținute din veniturile din pensii realizate de persoanele fizice, cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate de la data de 1 ianuarie 2022 până la data de 27 decembrie 2022 inclusiv, se restituie lunar în perioada 1 martie 2023-28 februarie 2024, după recalcularea venitului impozabil corespunzător lunilor pentru care se efectuează restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și reținerea diferențelor de impozit pe venit datorate“, se arată în ordonanța citată.