Românii au ajuns să nu-și mai poată plăti creditele la bănci, dar nu se lasă: „Românul când e la necaz se bagă într-unul și mai mare”

Ce face omul de rând când ajunge într-o situație delicată? Ai spune că începe să caute rezolvarea, dar nu e deloc așa. De obicei, tindem să ne scufundăm și mai mult în probleme.

Este și cazul multora dintre cei ce sunt datori astăzi la bănci și s-au trezit cu rate din ce în ce mai mari, pe măsură ce dobânzile au crescut, ca urmare a deciziei Băncii Naționale de a interveni dur pe piața monetară și de a majora dobânda-cheie, ca să combată inflația.

De aproximativ un an de zile, românii ce au de rambursat credite în lei cu dobândă variabilă trăiesc un veritabil coșmar.

Mulți au fost nevoiți să-și mai ia un job, ca să poată face față plății ratelor, în timp ce alții se gândesc să se scufunde și mai mult în probleme.

De exemplu, o persoană se plânge pe un grup de facebook intitulat Viața și banii despre situația disperată în care a ajuns cu privire la imposibilitatea de a-și mai achita ratele către bănci.

E de necrezut cum ajung să gândească și să acționeze unii români cu datorii la bănci

Totuși, omul nostru, deși ajuns la fundul sacului, se gândește să-și repare situația apelând la un alt credit.

„Salutare! Oare ce mă sfătuiți să fac, am ajuns la imposibilitatea de a mai plăti creditele. Mai am de plătit vreo 20.000 de euro cu rată de 2.950 ron la BRD care în 2025 se termină, și alta 850 Credius până în 2026, ambele de nevoi personale! Oare ar fi rentabil să vând apartamentul cu două camere care îl am neipotecat și să cumpăr unul cu trei camere cu credit imobiliar pe 20 sau 25 ani!? Nu știu ce să fac, e foarte greu avem și doi copii mici. Nu pot rezista așa până la capăt să le ducem, abia trăim de la o lună la alta! Chiar aștept sfaturi utile dacă v-ați confruntat cu așa ceva!”, a scris anonimul.

Reacția celorlalți membri nu a întârziat și majoritatea dintre cei ce au comentat efectiv nu-și pot explica cum de ajunge persoana în cauză să caute o astfel de soluție ce e evident că are mai mari șanse să-l îngroape de viu în datorii.

„Românul când e la necaz se bagă într-unul și mai mare!”, a comentat un alt membru al grupului, sintetizând perfect esența întregii situații.

Alt membru i-a sugerat să caute oportunități pentru a-și crește veniturile lunare și a putea să-și onoreze responsabilitățile în fața băncilor cărora le datorează bani: „1.Ce te-a adus în acest punct este lipsa disciplinei și utilizării banilor. 2. Ce te poate băga într-o mai mare gaură: alte credite. De ce? Pentru că e clar că nu reușești să ții în frâu cheltuielile. 3. Ce e de făcut? Caută-ți un alt job unde să câștigi mai mult să poți încheia cele două credite care nu au un punct final îndepărtat. Ferește-te de alte datorii. Nu te atinge de bunul care îți oferă stabilitate: casa pe care o ai”, a comentat internautul.