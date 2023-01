România cere anchetă pentru „Fanta”. Ce se urmărește și cum a reacționat Coca-Cola

ANPC a cerut anchetă pentru „Fanta” în baza depistării unui dublu standard. Compania Coca-Cola a reacționat la acuzații și afirmă că vor colabora cu instituția din România.

Etichetele a trei produse Fanta au fost verificate de către inspectorii ANPC. România cere acum verificarea acestora în toate statele membre ale Uniunii Europene suspectând un dublu standard, după cum se arată în ultimul comunicat al ANPC.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a afirmat că în situația în care se va demonstra că legea a fost încălcată va continua cu procedura de sancționare a dublului standard, potrivit legii în vigoare și va sancționa cu o amendă de până la 4% din cifra de afaceri a companiei producătoare și distribuitoare, amendă care ar putea ajunge la 20 de milioane de euro.

„În primul meu mandat de preşedinte al Autorităţii, în anul 2019, am invitat reprezentanţii instituţiilor similare din toate statele europene, pentru a le arăta că dublul standard există. Am fost singura ţară ce a putut pune pe masă produse ale unor mărci celebre, cu reţete diferite, având eticheta identică. Atunci am folosit pentru prima dată expresia „Nu suntem pelicanii Europei!”. Unul dintre produsele date ca exemplu atunci este cel de astăzi. Ni se transmitea, la acel moment, că există studii care arată că românilor nu le plac la fel de mult portocalele ca altor cetăţeni europeni.”, a afirmat Horia Constantinescu, președintele ANPC, într-un comunicat.