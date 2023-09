Povestea nespusă a răsturnării lui Ceaușescu de către Ion Iliescu. ”Aveam unele conexiuni cu anumiți oameni, chiar cu doi generali”

Povestea nespusă a răsturnării lui Nicolae Ceaușescu de către Ion Iliescu a ieșit la iveală la mult timp de la Revoluția din decembrie 1989. Primul președinte al României după căderea regimului comunist a povestit într-un interviu pentru BBC unele detalii ale evenimentului ce a marcat istoria țării.

Ion Iliescu a povestit în cadrul interviului acordat pentru BBC că la începutul anilor 1980 a avut câteva întâlniri, într-un grup de trei-patru persoane, în cadrul cărora a discutat despre eventuale posibilități de a-l răsturnă pe Nicolae Ceaușescu de la putere.

„Dar am fost descoperiți de Securitate și unul cate unul am fost izolați. Unul a murit, altul a început să fie supravegheat, eu m-am aflat tot timpul sub supravegherea Securității, un altul a fost luat din București și trimis la Focșani și așa mai departe. Deci grupul că atare a fost desființat.

Dar au existat și alte tentative. Oameni obișnuiți care au inițiat anumite acțiuni, dar fară nici un rezultat. Singura cale care a fost posibila în Romania a fost aceasta revolta populara”, a spus fostul președinte al României.