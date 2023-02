Pinocchio prinde viață în acest joc întunecat: când apare Lies of P

Lies of P este o reinterpretare a poveștii originale a Aventurilor lui Pinocchio, realizată de Round8.

Jocul a primit un nou trailer și o fereastră de lansare: august 2023.

Asta pune Lies of P în fața a două RPG-uri. Baldur’s Gate 3 de la Larian Studios care este programat să părăsească accesul timpuriu în aceeași lună, iar Sea of Stars, un prequel retro în stil Nintendo pentru The Messenger, va avea loc tot în august.

Acest ultim trailer arată orașul Krat, în ruine, plin de ciumă, unde fiarele răvășite trec pe lângă roboți defecți. În timp ce unul dintre monștrii se combină cu o siluetă mecanică, reasamblându-se pentru a forma ceva care probabil va fi un boss cu care trebuie să luptăm, un om sifonează energia albastră într-un dispozitiv ocult.

Un joc interesant

Cum toate acestea se leagă de o poveste despre o păpușă de lemn care vrea să fie un băiat adevărat nu este deloc evident. Energia albastră ar putea fi o referință la Zâna cu păr turcoaz, care în cele din urmă îi îndeplinește dorința lui Pinnochio, iar Simon Manus ar putea fi un analog al maestrului de teatru Mangiafuoco. Poate că Lies of P nu va avea prea mult de-a face cu povestea care a inspirat-o dincolo de câteva nume.

Un lucru pe care îl știm este că a spune minciuni va fi important. Inversând mesajul povestii originale, un slogan pentru Lies of P declară: „Trebuie să-i minți întotdeauna pe alții dacă speri să devii om”. Modul în care minți poate diferi, aparent, cu „misiuni procedurale interconectate care se desfășoară în funcție de modul în care minți”. În moda clasică de alegere și consecință a jocurilor video, minciunile pe care le spui te va ajuta să determini ce final obții.

Fiind o păpușă vie, P este capabil să-și schimbe părți ale corpului înăuntru și în afară pentru a-și schimba setul de abilități. De asemenea, armele pot fi combinate pentru a crea altele noi, fiind necesare cercetări pentru a găsi cele mai bune combo-uri.