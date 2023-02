Moment neașteptat la Varșovia. Biden le-a cerut oficialilor prezenți să o aplaude pe Maia Sandu VIDEO

Liderul american Joe Biden a salutat, în timpul discursului susținut în capitala poloneză Varșovia, dorința cetățenilor din Republica Moldova de a trăi în libertate și de a-și recăpăta independența, cerându-le celor prezenți în piață să o aplaude pe președinta Maia Sandu.

La puțin timp după discursul lui Putin în fața Parlamentului din Moscova, în care a spus că suspendă participarea Rusiei în Acordul de control al armelor nucleare, președintele SUA, Joe Biden, a anunțat susținere până la capăt pentru Ucraina și noi sancțiuni pentru Kremlin, indicându-l pe liderul rus drept unicul vinovat pentru vărsarea de sânge din țara vecină.

De fapt, Ucraina nu a fost singurul centru de interes din prelegerea lui Biden. Președintele american a făcut referire și la Republica Moldova, ba chiar a salutat prezența Maiei Sandu la Varșovia, cerându-le oamenilor prezenți să o aplaude.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în Polonia, unde a asistat la discursul lui Biden, cu câteva zile înainte de împlinirea unui an de la invadarea Ucrainei de către ruși.

După discurs, cei doi președinți au vorbit față-n față, ocazie cu care Joe Biden a reafirmat sprijinul SUA pentru Republica Moldova. Întrevederea survine în contextul planurilor Moscovei de a destabiliza guvernul de la Chișinău, notează CNN.

În timpul întâlnirii cu Maia Sandu, Biden a subliniat asistența în curs de desfășurare a Statelor Unite pentru „a ajuta Moldova să își consolideze rezistența politică și economică, inclusiv agenda sa de reformă democratică și securitatea energetică, și pentru a aborda efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, potrivit Casei Albe.

Thank you very much, @POTUS, for recognising the fight of Belarusians for freedom in their country! #Ukraine must win. #Belarus must be free. Moldova, Poland, Europe and other countries and continents must be safe. pic.twitter.com/knISO1vVaH

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 21, 2023