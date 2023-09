Legătura dintre visele lucide și legendara trupă Queen. Ce experiment au pus la cale oamenii de știință

Cu toții am avut, la un moment dat, acel sentiment: te trezești dintr-un vis incredibil, dar de îndată ce încerci să-l povestești altcuiva, detaliile încep să se piardă.

De-a lungul timpului, mai mulți oameni de știință au căutat modalități de a rezolva problema.

O echipă de cercetători de la REMspace, condusă de Michael Raduga, a recrutat patru voluntari care au avut anterior experiențe de vis lucid, pentru a lua parte la un studiu.

Ce este visul lucid: experimentul făcut de oamenii de știință pentru a desluși misterul

Visul lucid este un fenomen prin care oamenii devin conștienți că se află într-o stare de vis și chiar și atunci pot fi capabili să controleze asta.

De altfel, s-au efectuat o mulțime de cercetări pentru a găsi modalități de a declanșa visul lucid la oameni, de-a lungul timpului.

Voluntarii au petrecut trei nopți în laborator pentru a încerca să ajungă la starea de vis necesară și să ducă la îndeplinire sarcina stabilită de cercetători.

Înainte de a merge la culcare, au fost instruiți să-și încordeze mușchii brațelor în ritmul celebrei melodii We Will Rock You, de la Queen.

În afară de somnambuli, oamenii se confruntă, în general, cu paralizie în timp ce visează, așa că cercetătorii au trebuit să găsească o modalitate de a detecta mișcările pe care participanții încercau să le facă, chiar dacă nu se puteau mișca fizic.

Așadar, au folosit electromiografia, o tehnică care detectează semnalul electric al unui impuls nervos trimis într-un mușchi.

În total, echipa a înregistrat șapte vise lucide pe parcursul studiului, iar în șase dintre acestea voluntarii au „cântat” pe ritmul We Will Rock You, folosind mușchii brațelor, așa cum fuseseră antrenați să o facă.

Cu toate acestea, semnalele au fost prea slabe în unele cazuri, așa că au existat doar trei cazuri în care ritmul muzical putea fi distins fie într-o înregistrare, fie în timp real.