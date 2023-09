iPhone 15 vine cu o schimbare majoră, dar departe de a fi perfectă. La ce ajută, ce lipsește

Apple a început să livreze iPhone 15.

Introducerea funcției unice Action pe modelele Pro a fost, fără îndoială, luată în considerare cu atenție înainte de a fi implementată. Se îmbină bine cu celelalte butoane de pe șinele laterale ale iPhone 15 Pro și iPhone 15 Pro Max, meniul său de setări este bine conceput și ușor de utilizat, iar funcțiile implicite oferite la lansare acoperă mai multe posibile cazuri de utilizare cu adevărat utile.

Inovația iPhone se mișcă mai lent decât înainte, deoarece Apple se schimbă mai puțin între fiecare generație de telefoane și utilizatorii își păstrează dispozitivele mai mult timp. Butonul de acțiune are totuși mult spațiu de creștere și cred că există cel puțin cinci îmbunătățiri posibile pe care Apple ar trebui să le facă, fie că este vorba de iPhone-uri viitoare, cum ar fi iPhone 16 de anul viitor, sau de actualizări la iOS 17 sau versiuni ulterioare de software iPhone.

Potențial blocat

La lansarea seriei iPhone 15, Apple a limitat butonul de acțiune al iPhone 15 Pro, permițându-ți să-i legi doar o comandă. Poate că acest lucru a fost făcut în numele simplității atunci când a introdus butonul de acțiune pentru prima dată, dar până când poți interacționa cu el în mai multe moduri decât o simplă apăsare, Apple a împiedicat potențialul butonului de acțiune.

Comenzile rapide către Siri sau Wallet

Utilizatorii de iPhone sunt probabil obișnuiți să acceseze asistentul digital Apple sau cardurile lor de plată și fidelitate de pe butonul lateral, dar nu are sens să limitezi alegerea utilizatorului în acest fel. Dacă preferă să îl invoce pe Siri sau să acceseze aplicația Wallet cu un buton dedicat, Apple ar trebui să faciliteze acest lucru.

Oferiți o opțiune de acțiune personalizată mai simplă alături de Comenzi rapide

Comenzile rapide iOS este o aplicație foarte puternică, dar nu este ceva ce utilizatorul obișnuit se va simți confortabil să-și configureze singur. O interfață dedicată care ar permite unui utilizator să configureze o anumită aplicație sau funcție cu butonul de acțiune care nu este deja inclus în setările prestabilite Apple ar permite mai multor utilizatori să beneficieze mai mult de butonul de acțiune.

Setări simplificate

Dacă decizi că este timpul să schimbi acțiunea pe care o efectuează butonul Acțiune, trebuie să accesezi aplicația Setări pentru a face acest lucru. Acest lucru are sens și ar trebui să rămână absolut o opțiune, dar o comandă rapidă care ar deschide rapid meniul de selecție a butonului de acțiune ar fi foarte apreciată.

Locație nouă

Am auzit de la cititori curioși că sunt îngrijorați de faptul că butonul de acțiune este plasat prea mult în partea laterală a iPhone 15 Pro – în special iPhone 15 Pro Max mai mare – pentru a fi deosebit de util. Are sens ca butonul de acțiune să fie acolo unde este, ca înlocuitor pentru vechiul comutator de sunet, dar nu ar trebui să rămână acolo unde este din cauza tradiției. Mutarea butonului de acțiune într-un loc inferior, fie în partea stângă unde se află în prezent sau chiar în partea dreaptă sub butonul de pornire, ar cimenta importanța butonului pentru controlul iPhone-ului și ar face mult mai convenabil de utilizat într-un snap.