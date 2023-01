Informația momentului pentru pensionarii români: așa ajungi să nu mai ai încredere în sistemul de pensii, câ vei vedea bani la bătrânețe

Peste 50% dintre români sunt convinși că statul nu va putea să le asigure o pensie decentă la bătrânețe și doar 37% mai sunt optimiști că pensiile le vor fi plătite fără probleme, conform unui sondaj ISRA Center din septembrie 2022. Din păcate, scepticismul din piață este unul cât se poate de bine argumentat.

Sistemul de pensii din România este unul cât se poate de defectuos, unul care facilitează sărăcia extremă și, pentru alți, îmbogățirea rapidă. În teorie, se fac eforturi pentru ca pensia minimă să fie de 1000 de lei pe lună. În practică, oameni cu stagiu complet de cotizare la stat au niște sume derizori pe care le primesc în fiecare lună, cu mult sub salariul minim pe economie care, nici acela, nu mai face o treabă decentă în a asigura coșul minim lunar.

Pensionarii românii, mai mulți și mai săraci ca niciodată

Potrivit Serviciului de Studii și Analize din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, 1.134.680 de persoane aveau pensii de sub 1.000 de lei/lună în luna noiembrie 2022, dintre care 302.180 aveau pensii de sub 500 lei/lună. Toți aceștia primesc în realitate 1.000 lei lunar, diferența fiind oferită sub formă de „indemnizație socială pentru pensionari”.

„Oameni care au contribuit toată viața la sistemul de pensii ajung să primească înapoi un venit cu 34% sub salariul minim pe economie, ceea ce îi face să fie printre românii cei mai expuși în fața inflației care face ravagii în această perioadă”, declară Radu Nechita, conferențiar la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.

În acest context în care pensiile de stat sunt mai degrabă o sursă de sărăcie și trai la limita subzistenței, nu ar fi trebuie să vină ca o surpriză nivelul economiei subterane de pe piața din România și numărul celor care își asumă pur și simplu că nu au cum să trăiască din pensie, iar mai bine nu cotizează la ea. „Această percepție explică în bună parte de ce contribuabilii români fac tot posibilul pentru a evita să contribuie la sistemul public de pensii. Iar aici se încadrează nu numai munca la negru, ci și asumarea riscurilor și poverii administrative aferente statutului de PFA”, declară profesorul de economie mondială Christian Năsulea, lector universitar la Universitatea din București. „Situația actuală în domeniul pensiilor este de o gravitate intuită, subestimată însă de public și ignorată de acțiunile politicienilor”, a adăugat profesorul.

Sistemul de pensii din România trebuie înlocuit complet și relativ rapid. În formatul actual, riscăm să nu aibă cine să ne plătească pensia în 20-30 de ani, dacă nu mai repede.