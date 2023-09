Gheața din Antarctica a atins un nivel minim record. Se întâmplă o dată la 13 miliarde de ani, care sunt consecințele

La mijlocul lunii septembrie, de obicei, cantitatea de gheață se se formează în Antarctica atinge nivelul său maxim de întindere. Dar, conform datelor furnizate de sateliți, la ora actuală, gheața din această zonă a lumii se află la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în acest moment al anului, cu implicații asupra planetei, în general.

Gheața din Antarctica a atins un nivel minim record

Cantitatea de gheață de pe suprafața Oceanului Antarctic are, în mod normal, fluctuații mari pe durata unui an întreg, cu un mare îngheț ce apare în timpul iernii din emisfera sudică, în timp ce părți uriașe din banchiză se topesc în timpul verii.

În medie, suprafața banchizei de gheață din Antarctica este de circa 18,5 milioane de kilometri pătrați, în a doua jumătate a lunii septembrie, după care scade la 2,5 milioane de kilometri pătrați, spre finalul lunii februarie, ceea ce acolo înseamnă după mijlocul verii australe.

Dar, conform datelor de la sateliți obținute de National Snow and Ice Data Center (NSIDC), gheața a scăzut la un nivel record de 1,79 milioane de kilometri pătrați în luna februarie a acestui an, mult sub suprafața medie înregistrată vreodată.

Conform NSIDC, în primele zile ale lunii septembrie 2023 a avut loc o creștere spectaculoasă a cantității de gheață, dar care, ulterior, a încetinit, lăsând Antarctica neobișnuit de golașă pentru această perioadă a anului.

„Dacă nicio creștere viitoare a banchizei nu va avea loc, cantitatea maximă de gheață va fi sub 17 milioane de kilometri pătrați, un record negativ unic în istoria observațiilor din satelit, cu aproape 1 milion de kilometri pătrați sub precedentul record, ce datează din 1986.

În acel an, gheața din Oceanul Antarctic a atins un maxim de 17,986 milioane de kilometri pătrați, pe 21 septembrie”, a explicat NSIDC.

Pe 17 septembrie 2023, datele de la sateliți au indicat o suprafață de doar 16,892 kilometri pătrați de gheață prezentă în Antarctica.

Până recent, se credea că banchiza de gheață a Antarcticii nu este foarte afectată de schimbările climatice, nivelul suprafeței sale rămânând relativ constant între 1979-2010.

Această stabilitate a fost creditată cu păstrarea temperaturii globale în limitele normale, dat fiind că uriașa cantitate de gheață de la Polul Sud reflectă lumina solară înapoi spre spațiu și răcește apele oceanului de sub și din jurul său.

Dar, pe măsură ce gheața dispare, mult mai multă energie solară este absorbită de apele ce nu mai sunt acoperite de stratul de gheață, ceea ce duce la creșterea temperaturii oceanului.

Ca într-un cerc vicios, acest lucru duce la o topire și mai pronunțată a gheții la ambii poli ai planetei, reducând capacitatea acestor zone înghețate de a răcori planeta.

Conform unor analize recente, datele catastrofice din acest an, pot să apară doar o dată la fiecare 13 miliarde de ani, presupunând că, per total, temperatura globală a Pământului este stabilă. Acest lucru arată cât de teribil a fost acest an pentru planetă și cresc îngrijorările asupra viitorului acesteia, dar și al locuitorilor ei.