For All Mankind se întoarce pe Apple TV+. Ce știm despre noul sezon al serialului de succes

Apple TV+ are, ce-i drept, câteva seriale TV interesante în „desagă”, suficient pentru a te ține ocupat în această toamnă.

Odată cu revenirea The Morning Show și debutul unui serial interesant care îl readuce în prim-plan pe Godzilla, captivantul For All Mankind este pe cale să revină pe micile ecrane și să dea drumul la al patrulea sezon.

Noi episoade ale dramei, care oferă o perspectivă alternativă asupra cursei spațiale, vor începe să fie difuzate începând cu data de 10 noiembrie.

Apple a lansat, de asemenea, un teaser pentru noul ssezon de 10 episoade, în care putem vedea o acțiune plasată la o distanță de opt ani de la evenimentele din sezonul trei, până în 2003.

O mare parte a acțiunii se va desfășura pe Marte, unde astronauții continuă să fie ocupați cu mineritul pentru resursele necesare vieții.

Ce poți vedea în teaserul For all Mankind

Teaserul este sub forma unui anunț de recrutare în care putem auzi vocea lui Ed Baldwin (interpretat de actorul Joel Kinnaman) care îi încurajează pe oamenii să se înscrie pentru a lucra pe Planeta Roșie.

Din câte știi deja, Apple tocmai a anunțat noi iPhone-uri care vor fi în curând disponibile pentru precomandă.

Ai putea să zici că, în afară de numele Apple, nu există nicio legătură între serialul despre care ți-am povestit și telefoanele nou lansate.

Ei, bine, există. Dacă te încumeți să cumperi unul dintre acestea, sau un alt iPhone, iPad, Apple TV, Mac sau iPod touch nou, vei primi trei luni de acces la Apple TV+ fără costuri suplimentare, ceea ce nu e neaparat prea mult, însă dacă ești pasionat de tot ceea ce înseamnă Apple, bașca și de serviciul său de streaming, s-ar putea ca această veste să te bucure, fără dar și poate.

Evident, rămâne de văzut dacă noul sezon va reuși să se ridice la standardele cu care ne-a obișnuit serialul până acum.