Filmul românesc de pe Netflix care-ți arată cât de greu e să alegi între familie și carieră: Maia Morgenstern și Andi Vasluianu au roluri importante

Filmul românesc de pe Netflix „Departe de tine” spune povestea lui Grant (Jonathan Ahmadi) și Sofia (Maria Dinulescu) care sunt un cuplu proaspăt căsătorit, ce dorește să-și formeze o familie.

Schimbările din viața profesională a Sofiei îi fac să se mute din America la București, iar un an mai târziu relația lor ajunge în impas, bântuită de promisiunile făcute și nerespectate. Sofia este acum o ființă sigură pe ea și ambițioasă, iar Grant încearcă, fără succes, să-și scrie romanele. O tragedie lovește familia lui Grant, iar acesta trebuie să se întoarcă în America.

Filmul românesc de pe Netflix în care Maia Morgenstern face un rol magistral

Prinsă între carieră și povestea de dragoste pe care o trăiește, Sofia are de ales: pleacă împreună cu soțul ei pentru a-și construi o familie sau rămâne alături de șeful ei (Andi Vasluianu), pentru a-și dezvolta cariera în plină dezvoltare?

Regia filmului românesc este semnată de James Pillion, iar în rolurile principale îi putem găsi pe Jonathan Ahmadi, Maia Morgenstern, Maria Dinulescu și Andi Vasluianu.

Departe de tine sau Far from Here este un film cu o coproducția româno-americană, a fost filmat atât în România, cât și în America și se vorbește atât română, cât și engleză, în film.

“Este un bărbat workaholic, care are o firmă și face orice ca să îi meargă firma bine. E bizar că, de fiecare dată, bărbații, când e vorba de profesia lor, sunt foarte înțelegători. Când este vorba de profesia soției, nu mai sunt atât de înțelegători”, spune Andi Vasluianu despre subiectul filmului, conform Radio România Cultural.

De asemenea, despre Maria Dinulescu, partenera sa în film, Vasluianu spune: “Știe foarte bine ce-și dorește, ce vrea, de la rol și de la viață. Personajul ei îi seamănă și James a simțit asta. Maria este o actriță foarte bună, care, până acum, nu a fost folosită la adevărata ei valoare”.

Maia Morgenstern interpretează rolul Dona, în filmul românesc pe care îl poți viziona pe Netflix.