Economia românească, salvată cu inteligență artificială. Cum ajută AI-ul la colectarea taxelor și impozitelor

O parte dintre soluțiile la care s-au gândit autoritățile în materie de AI au fost incluse pe 26 septembrie într-un proiect al strategiei României de inteligență artificială.„Din punct de vedere al Inteligenţei Artificiale (AI), în 26 septembrie am lansat draftul strategiei României de inteligenţă artificială. Este în consultare publică şi pe site-ul nostru. Am făcut un eveniment public cu foarte mulţi antreprenori şi foarte multe universităţi din toată ţara. Până la jumătatea lunii noiembrie îl avem în continuare în dezbatere publică. Am primit feedback din foarte multe zone, m-aş bucura să primesc în continuare, pentru că până la finalul lunii noiembrie urmează să pregătesc draft-ul de HG şi să-l trecem prin Guvern”, a menţionat Bogdan Ivan, la conferinţa organizată de Consiliul Concurenţei.

Citește și: România, la coada Europei, din nou. Cum au ajuns românii să se obișnuiască cu birocrația și să evite tehnologia

România, mai avansată decât altele la reglementarea inteligenței artificiale

După cum a explicat ministrul Digitalizării, țara noastră se află printre puținele din Europa care este pregătită la nivel legislativ, teoretic, de reglementare, pentru a se asigura de etica utilizării inteligenței artificiale, respectiv respectarea drepturilor omului în folosirea inteligenței artificiale. Același oficial insistă și pe faptul că se creează un cadru pentru beneficii economice concrete pentru mediul privat și pentru cel de stat prin noua lege, aici făcând referire la sistemul național de facturare electronică, e-factură.