”Don Giovanni”. Ioan Becali pregătește cel mai spectaculos proiect: un film fabulos despre viața lui

Ioan Becali (71 de ani), cel mai influent și cunoscut agent de jucători din istoria fotbalului românesc, este și un om care are în spate o viață tumultoasă, plină de întâmplări legate și de lumea sportului, dar și din viața de zi cu zi.

Ioan Becali, de la Scarface la protagonist într-un film despre viața sa

Cunoscut mai mult în sportul-rege, și nu numai, ca Giovanni Becali, agentul FIFA a fost și condamnat la închisoare în celebrul caz Dosarul Transferurilor, dar a știut mereu să o ia de la capăt și a rămas un impresar căutat în continuare de fotbaliștii de valoare. Vărul lui Gigi Becali (65 de ani) a reușit cel mai spectaculos transfer din ultimii ani din România, cel al lui Dennis Man la Parma, pentru suma de 11 milioane de euro.

Pentru că este un personaj deopotrivă contestat, pe de altă parte spumos, pentru că are un trecut pe care alți oameni nu-l pot aduna nici măcar în 10 vieți, Ioan Becali a devenit subiect de film. Despre acest inedit proiect a oferit detalii însuși Becali.

„Deocamdată am început filmul meu ‘Giovanni’, care va reprezenta toată viața mea. Am un contract de exclusivitate cu o firmă și nu am voie să spun. Filmul se va numi ‘Don Giovanni’, va reprezenta adolescența mea, activitatea mea și maturitatea”, a spus Becali, potrivit fanatik.ro.

Citește și: „Asta înseamnă să fii mafiot”. Giovanni Becali a cumpărat apartamentul pe care ANAF l-a scos la licitație, în urma prejudiciului din „Dosarul Transferurilor”

”Eu eram în bar și zburau gloanțele. Mor oameni nevinovați M-am ascuns pe sub bar, de frică”

Ioan Becali este un mare amator de filme. De altfel, cunoscutul impresar, care a făcut o avere impresionantă după Revoluția din 1989, mai ales că i-a reprezentat pe cei mai buni fotbaliști din Generația de Aur, și-a construit în tinerețe o casă identică, în cartierul Pipera, cu cea din capodopera „Scarface”, cu Al Pacino în rolul principal. Giovanni Celebrul agent a mai povestit în trecut despre viața sa extrem de agitată, îtâmplări cu mafioți petrecute pe vremea când locuia la Napoli.

„Asta este viața! În viață trebuie să răzbești, să te naști din nou, să continui. Uită-te la mine, am făcut 2 ani și 7 luni. Eu veneam de pe stradă, am prins clanurile, am prins Camorra, la Napoli. Am suferit și eu, dar eu veneam de pe stradă, am locuit la Napoli. Se împușcau benzile între ele. Ce legendă? Eu eram în bar și zburau gloanțele. Mor oameni nevinovați M-am ascuns pe sub bar, de frică. Mă refer la trecut.

Nu m-a inspirat viața de acolo, dar mi-au plăcut astea. Da, ‘Scarface’, Michelle Pfeiffer, frumoasă, blondă, când cobora ea din lift. Același arhitect de la Miami, un spaniol, mi-a făcut și mie casa. Eu, la Napoli eram într-o lume în care puteam să o iau într-o direcție. Adică, să te îmbraci ca lumea, să vorbești bine italiana, să te duci la un restaurant, să mănânci, să bei, să dai o șpagă ca lumea.”, declara Giovanni Becali în 2019 pentru Digi Sport.

Câte ore pe zi filmează Ioan Becali pentru filmul său

Cu astfel de întâmplări în spate, dar și cu multe altele, Becali a ajuns subiect de film. Ioan Becali a spus și care va fi durata acestei producții, care se anunță de mare succes, și la care lucrează ”cei mai buni regizori și scenariști”, după cum a mai precizat acesta.

Citește și: Dezvăluiri uimitoare făcute de Giovanni Becali despre Gigi Becali. Discuție incredibilă între cei doi veri: ”Știi cum scap de draci?”

”Vor fi mai mulți actori, trei, care vor juca toate aceste faze din viața mea. De la bilete vândute la Patria și așa mai departe, apoi plecarea în Occident și apoi va fi despre mine în lumea fotbalului. E făcut de cei mai buni regizori și scenariști români. Ideea a venit dinspre ei, apoi am vorbit cu soția, cu copiii, au acceptat mai greu pentru că în film va fi viața mea cu toate relele și bunele pe care l-am făcut”, a adăugat agentul de jucători.

Ioan Becali a mai precizat că ”Don Giovanni” va fi un film care va fi difuzat și pe piața internațională.

”Va avea trei ore și jumătate, două serii. Îl vor vedea și francezii, și italienii, cum se face. Vom vedea rezultatele. Filmez în fiecare zi câte 3 ore. Până de Paște au ce să scoată de la mine”, a conchis Ioan Becali.

Cine e Ioan Becali

Ioan Becali a devenit primul agent de jucători din fotbalul românesc, imediat după Revoluția din 1989. Nu a lucrat de unul singur, ci alături de fratele său, Victor Becali. În 2006, Giovanni a lucrat ca oficial la un club din Liga 1, când a fost președinte și acționar la FC Dinamo, echipa sa de suflet.

În martie 2014, Ioan Becali a fost condamnat la 6 ani și jumătate de închisoare în ”Dosarul Transferurilor” pentru deturnare de fonduri, fals în acte și înșelăciune. A fost eliberat condiționat din Penitenciarul Jilava la începutul lunii mai 2018, după ce a ispășit aproape trei ani de închisoare.

A mai fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 7 ani şi 4 luni închisoare, în dosarul în care este acuzat că i-a dat mită judecătoarei Geanina Terceanu. Din pedeapsă i s-au scăzut doi ani și șase luni executați în precedenta condamnare.