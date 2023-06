Descoperire fascinantă a oamenilor de știință: când a mers pentru prima oară ”omul”

„Lucy” a mers vertical în urmă cu 3,2 milioane de ani, arată noul model 3D

Oamenii de știință s-au uitat recent la oasele lui „Lucy”, un set faimos mondial de rămășițe ale strămoșilor umani timpurii, și au găsit alte dovezi că ea ar fi putut merge în picioare la fel de eficient ca Homo sapiens modern. Având în vedere că a trăit pe Pământ cu 3,2 milioane de ani în urmă, aceasta este o descoperire remarcabilă care ajută la descoperirea unuia dintre cei mai importanți pași ai evoluției umane: bipedismul.

Rămășițele lui Lucy au fost descoperite în 1974, în Valea Awash din Etiopia. Ea a fost numită după cântecul trupei Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, care a fost în mod repetat pe difuzoarele cercetătorilor în timpul expediției lor.

Ea a aparținut speciei Australopithecus afarensis, o rudă îndepărtată a noastră, care a trăit în Africa de Est cu aproximativ 3 până la 4 milioane de ani în urmă. Specia ar fi fost destul de „primitivă” – Lucy avea doar un metru înălțime, cântărea în jur de 28 de kilograme și avea un creier minuscul de aproximativ o treime din dimensiunea noastră.

Omul a mers drept, înainte să fie rațional

Echipa a reușit să recupereze 40% din scheletul ei, făcând din specimen unul dintre cele mai remarcabile seturi de rămășițe de hominini descoperite vreodată din această perioadă îndepărtată.

Anumite detalii despre specie rămân, însă, neclare. Un punct de dezbatere este dacă ea ar fi putut să meargă în poziție verticală sau dacă mișcarea ei se aseamănă mai mult cu un cimpanzeu. Cei mai mulți cred că specia ei era bipedă, deși un studiu din 2016 a ridicat îndoieli cu privire la acest lucru, susținând că rămășițele ei sugerează că specia era formată din creaturi care locuiau în copaci.

În încercarea de a soluționa dezbaterea, oamenii de știință de la Universitatea din Cambridge i-au analizat scheletul, pentru a crea un model digital al structurii musculare a corpului inferior a homininului. Folosind scanări medicale ale oaselor și mușchilor oamenilor moderni, au recreat 36 de mușchi în fiecare picior și au descoperit cum se va mișca în mod natural membrul.

Acest lucru, concluzionează ei, oferă o dovadă solidă că specia era bipedă, la fel ca noi.

„Abilitatea lui Lucy de a merge în poziție verticală poate fi cunoscută doar reconstruind calea și spațiul pe care un mușchi îl ocupă în interiorul corpului”, a declarat într-un comunicat dr. Ashleigh Wiseman, autorul studiului, de la Institutul McDonald pentru Cercetări Arheologice de la Universitatea Cambridge. „Acum suntem singurul animal care poate sta drept, cu genunchii drepți. Mușchii lui Lucy sugerează că ea era la fel de pricepută la bipedism ca și noi, în timp ce, probabil, era și în copaci. Lucy probabil a mers și s-a mișcat într-un mod pe care nu îl vedem la nicio specie vie astăzi”, a adăugat Wiseman. „Australopithecus afarensis ar fi cutreierat zone de pajiști împădurite deschise, precum și păduri mai dense din Africa de Est cu aproximativ 3 până la 4 milioane de ani în urmă. Aceste reconstrucții ale mușchilor lui Lucy sugerează că ea ar fi fost capabilă să exploateze ambele habitate în mod eficient”.

Dilema bipedismului lui Lucy are câteva implicații destul de fascinante. După cum afirmă acest studiu, bipedismul a evoluat înainte de creșterea dimensiunii creierului. S-ar putea ca inteligența noastră să fi evoluat ca urmare a capacității noastre de a merge drept? Nu este sigur, dar specimene precum Lucy ar putea deține răspunsurile.