Cum vrea Ministerul Sănătății să prevină infecțiile nosocomiale. Situația spitalelor din România SPECIAL

Guvernul a adoptat în şedinţa de vineri strategiile naţionale de sănătate, pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale şi de vaccinare, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin. Într-un răspuns acordat Playtech, Ministerul Sănătății a transmis că anul trecut au fost raportate 40,288 Infecții Asociate Asistenței Medicale (IAAM).

Guvernul a aprobat Strategia naţională de sănătate 2023 – 2030 şi planul de acţiuni aferent, Strategia naţională pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi combaterea fenomenului de rezistenţă la antimicrobiene pentru perioada 2023-2030 şi Strategia naţională de vaccinare pentru perioada 2023 – 2030.

Însă ceea ce a ţinut de noi din punct de vedere tehnic şi am realizat foarte multe acte normative până în momentul de faţă, adică nu am aşteptat hotărârea de Guvern cu strategia, o serie întreagă dintre acţiunile care sunt prevăzute acolo au fost deja realizate prin dezvoltarea laboratoarelor de microbiologie la nivelul spitalelor, inclusiv prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă finanţăm această activitate, dezvoltarea ghidurilor de bună practică în domeniul microbiologiei, epidemiologiei şi prescripţiei de antibiotice”, a declarat, joi, Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

“În ceea ce priveşte cea de-a doua strategie, care referă la limitarea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a rezistenţei la microbiene sunt o mulţime de acţiuni specifice prevăzute în cadrul acestei strategii, însă noi nu am aşteptat să aprobăm această strategie, o strategie multisectorială, adică nu este vorba doar despre sectorul sanitar pentru că, de exemplu, antibiotice se folosesc şi în sectorul veterinar, cel puţin o cantitate echivalentă cu ceea ce se foloseşte în sectorul uman.

Întrebat dacă există spitale care nu raportează infecţiile nosocomiale, Rafila a spus că:

„Media de raportare în România este de 1,3% dintre pacienţi. Media Uniunii Europene este şapte. Aş vrea însă să ne lămurim pentru că am văzut multe declaraţii publice, multe emisiuni în care se cere eliminarea acestor infecţii. Nu se poate.

Şi bacteriile trăiesc, nu putem să le împiedicăm să trăiască. Trebuie să limităm aceste infecţii, trebuie să cunoaştem fenomenul. Noi am făcut încă de acum un an un pas foarte mare, în sensul că am schimbat indicatorii de management care încurajează managerii să raporteze aceste infecţii, nu-i sancţionează, dimpotrivă. Îi sancţionează dacă nu raportează aceste infecţii”, a mai spus Alexandru Rafila.