Cum s-a născut cel mai faimos bețiv din România: Celentano este mit urban și un reprezentant al societății românești

Încă de la primul sezon, în 2012, serialul Las Fierbinți a beneficiat de multă apreciere din partea publicului român. Culmea, anii au trecut, dar interesul spectatorilor pentru comedia cu iz de satiră de la Pro TV nu a scăzut câtuși de puțin.

Unul dintre cele mai iubite personaje din Las Fierbinți este, fără dar și poate, Celentano, bețivul satului, uneori un filosof cu har.

Adrian Văncică, actorul pe care, inevitabil, ajungi să îl confunzi cu Celentano, personajul pe care îl interpretează de aproape 11 ani

Din fericire sau nefericire pentru artist, el ajunge adesea să fie confundat cu personajul său, acesta fiind, de departe, rolul care l-a făcut cunoscut, iar asta în ciuda faptului că, de-a lungul carierei sale, Văncică a interpretat o sumedenie de alte roluri, în nenumărate filme românești.

S-a născut pe 18 martie 1977, având, în prezent, vârsta de 45 de ani și este absolvent de UNATC, promoţia 1999, acum putând fi văzut inclusiv pe scenele teatrului Nottara, dar și în mai multe spectacole de stand-up comedy.

În afară de rolul memorabil pe care îl face chiar și în ziua de astăzi în Las Fierbinți, Adrian Văncică a mai jucat în următoarele filme românești: Visul lui Liviu, Hârtia va fi albastră, Margo, Doi crai, Boogie, Cutia cu viteze, Amintiri din Epoca de Aur I, Marți, după Crăciun, Visul lui Adalbert, Așteptând zorile, Bora Bora, Tată deocamdată, Mamaia, Roxanne, America, venim!, Un etaj mai jos, 6.9 e Scara Richter, Bacalaureat, Ultima zi, Scurtcircuit, Alice T., Cadoul de Crăciun și Iubirea descurcată.

Cum a fost inventat Celentano, poate cel mai iubit personaj din serialul de comendie Las Fierbinți

În mod evident, Celentano a devenit parte din istorie și continuă să bifeze recorduri fiind, în acest moment, un soi de simbol al bețivului fiecărei comunități.

De altfel, se poate spune că fiecare sat, oraș sau comunitate mai mică sau mai mare are un Celentano, într-o formă sau alta: bețivul care, într-un univers paralel ar fi putut fi „cineva”: filosof, om de știință, etc.

Personajul Celentano este, într-adevăr, alcoolic, însă, de cele mai multe ori, reușește să uimească prin prisma analizelor sale extrem de fine asupra societății în care trăim, fiind reprezentativ pentru serialul de satiră Las Fierbinți.

Conform declarațiilor din 2015 ale actorului Adrian Văncică, Celentano nu a existat în episodul pilot, „bețivul satului” fiind, în acel moment, personajul interpretat de Mihai Mărgineanu. Totuși, datorită lui Mimi Brănescu, cel care l-a ales pe Văncică să interpreteze rolul lui Celentano, un personaj complex, dar și extrem de amuzant, situația s-a schimbat ulterior.

„Mă bucur foarte tare ca am ajuns să-l joc pe Celentano, iar aprecirerile publicului mă bucură. Mimi Brănescu l-a născut, eu l-am purtat prin viaţă”, declara Adrian Văncică, pentru Click, în 2015.

„La sezonul 3 a apărut şi celebra alergare a lui Celentano. Am făcut lucrurile astea, o dată pentru că simţeam nevoia să-l îmbogăţesc şi poate să-l stilizez din ce în ce mai mult, şi apoi pentru că mă obişnuisem prea tare cu el şi voiam să-l mai schimb. Am feedback-uri din sezonul 8 că oamenii observă că l-am schimbat. Cred că e un lucru bun, aleg să îl interpretez cum consider mai bine”, a mai spus actorul, conform sursei citate anterior.

Actorul a punctat, de asemenea, că Celentano nu ar trebui privit din perspectiva bețivului și atât. „Nu e personajul creat de mine. Am încercat să mă duc spre personaj şi să-i iau apărarea. E uşor să spui despre Celentano că e beţiv, dar este mai mult decât atât”, a concluzionat, la vremea respectivă, actorul Adrian Văncică.