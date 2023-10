Cum reduci factura la telefonie mobilă și internet la Digi. Rețeaua RCS & RDS are o ofertă de nerefuzat

Într-o perioadă financiară foarte dificilă pentru majoritatea românilor, când criza financiară începe să-și facă simțite efectele într-o varietate foarte mare de domenii, Digi RCS RDS încearcă în continuare să atragă clienți de la concurență cu prețuri sub Vodafone și Orange.

Cea mai recentă campanie de atragere a clienților inițiată de Digi RCS RDS este intitulată cât se poate de simplu ”Ia-ți tot de la Digi” și include abonamentele care, în anumite condiții, pot începe chiar și de la 1,5 euro pe lună. În această perioadă, oficialii companiei speră ca tot mai mulți utilizatori să migreze în curtea sa și să renunțe la concurență pentru un preț mai mic.

Citește și: Digi RCS RDS, o forță de neoprit în România. Cifrele la care Vodafone și Orange doar visează

Digi RCS RDS îți ia ochii cu cele mai mici prețuri

Oficialii Digi speră că vei porta grupuri de numere în rețeaua sa și, pornind de la această premisă, a publicat pe site-ul companiei oferte construit în jurul portării a până la patru numere dintr-un foc. Toate abonamentele puse la dispoziție de companie sunt nelimitate la nivel național atât din prisma minutelor de conversații, cât și a traficului de internet pe care îl poți genera. Ai 3000 de minute internaționale, în timp ce SMS-urile sunt nelimitate doar între abonații Digi.

În orice caz, dacă îți portezi un număr la Digi RCS RDS în șase luni dintr-un contract de 24 de luni, beneficiezi de o reducere cu 50% a abonamentului, de la 5 euro la doar 2,5 euro cu specificațiile menționate mai sus. În cazul a două numere portate, oferta devine și mai bună, iar abonamentul final ajunge la doar 2 euro. Pentru trei numere portate, discutăm de 1,75 euro, în timp ce cea mai bună ofertă se întâlnește la portarea a patru numere. În acea situație, vorbim de 1,5 euro pe lună ca valoare a abonamentului.

Citește și: Oferta momentului de la Digi RCS RDS, se taie abonamentele la jumătate în România. Cât timp mai ai să profiți de reducere

Noile abonamente de la Digi RCS RDS vin la pachet cu telefoane în rate

Dacă te gândești să-ți cumperi un Redmi 12 5G, beneficiezi de un avans zero și o rată de 33 de lei pe lună. În cazul unui Oppo A78 4G, din nou discutăm de un avans zero, în timp ce rata este de 41,5 lei/lună. Nu în ultimul rând, OnePlus Nord CE2 Lite poate fi achiziționat în rate de 50 de lei cu un avans zero, iar cel mai bun telefon din ofertă este un Motorola Edge 30 Neo cu 54 lei pe lună.