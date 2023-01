Cum comentează Rusia decizia de a instala sisteme de apărare pe acoperișurile Moscovei. Imaginile au devenit virale

Rusia se apără de eventuale atacuri asupra capitalei Moscovei prin instalarea unor sisteme de interceptare. Pe acoperișurile mai multor clădiri administrative, precum și lângă reședința președintelui Vladimir Putin din Novo-Ogarevo (la vest de Moscova) au fost amplasate rachete Panțîr. Prezența lor semnalează faptul că rușii se pregătesc pentru o posibilă lovitură din partea Ucrainei sau NATO. Cum comentează aceste imagini secretarul de presă al lui Putin?

​Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus, vineri, că toate întrebările jurnaliștilor ruși despre instalarea sistemelor de apărare aeriană în Moscova trebuie redirecționate către Ministerul Apărării.

Până acum, nici Ministerul Apărării, nici Primăria Moscovei nu s-au pronunţat în legătură cu plasarea sistemului de apărare antiaeriană Panţîr-S1 pe clădiri.

Pe rețelele sociale circulă fotografii care arată rachetele Panțîr pe acoperișul unei clădiri cu opt etaje, folosită de ministerul rus al Apărării, de-a lungul râului Moskva. De asemenea, sistemul de apărare aeriană este vizibil pe-o clădire din domeniul educației, aflată în apropiere de Kremlin.

Aceste sisteme cu rază scurtă până la medie de acțiune sunt folosite pentru apărarea împotriva aeronavelor, elicopterelor și rachetelor de croazieră. Armata rusă le-ar mai putea utiliza împotriva țintelor mai mici, cum ar fi dronele militare și comerciale, care au devenit omniprezente pe câmpul de luptă din Ucraina.

Potrivit bloggerilor pro-Kremlin, apariția sistemelor de rachete la Moscova demonstrează că puterea militară rusă este preocupată acum de atacurile asupra propriilor orașe.

Great news! The „Pantsir S1” air defense systems have been successfully installed on multiple buildings in Moscow near the Kremlin, including the Ministry of Defense building.

Everything goes according to plan, right? pic.twitter.com/373ZWTrLXb

— Saint Javelin (@saintjavelin) January 19, 2023