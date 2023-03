Chifteaua din carne de mamut a devenit realitate. Când va ajunge în farfurii carnea făcută în laborator

O chiftea de mamut a fost creată de o companie de carne cultivată, reînviind carnea animalelor dispărute de mult timp.

Proiectul își propune să demonstreze potențialul cărnii cultivate din celule, fără sacrificarea animalelor, și să evidențieze legătura dintre producția de animale pe scară largă și distrugerea faunei sălbatice și criza climatică.

Chifteluța de mamut a fost produsă de Vow, o companie australiană, care are o abordare diferită a cărnii cultivate.

Există zeci de companii care lucrează la înlocuirea cărnii convenționale, cum ar fi carnea de pui, de porc și de vită. Însă Vow își propune să amestece și să combine celule din specii neconvenționale pentru a crea noi tipuri de carne.

Compania a investigat deja potențialul a peste 50 de specii, inclusiv alpaca, bivoli, crocodili, cangur, păuni și diferite tipuri de pești.

Prima carne cultivată care va fi vândută clienților va fi cea de prepeliță japoneză, pe care compania se așteaptă să ajungă în restaurantele din Singapore în acest an.

„Avem o problemă de schimbare a comportamentului în ceea ce privește consumul de carne”, a declarat George Peppou, CEO al Vow .

„Scopul este de a face tranziția câtorva miliarde de consumatori de carne de la consumul de proteine animale convenționale la consumul de lucruri care pot fi produse în sisteme electrificate.

Și credem că cel mai bun mod de a face acest lucru este să inventăm carnea. Căutăm celule care sunt ușor de cultivat, foarte gustoase și nutritive, iar apoi amestecăm și potrivim aceste celule pentru a crea carne foarte gustoasă.”

Tim Noakesmith, care a co-fondat Vow împreună cu Peppou, a declarat: „Nu este o problemă. Am ales mamutul lânos pentru că este un simbol al pierderii diversității și un simbol al schimbărilor climatice.” Se crede că această creatură a fost împinsă spre dispariție de vânătoarea oamenilor și de încălzirea lumii după ultima eră glaciară.

Ideea inițială i-a aparținut lui Bas Korsten de la agenția de creație Wunderman Thompson: „Scopul nostru este de a iniția o conversație despre modul în care mâncăm și despre cum ar putea arăta și avea gustul alternativelor din viitor. Carnea cultivată este carne, dar nu așa cum o știm noi”.

Alternativele la carne pe bază de plante sunt acum comune, dar carnea cultivată reproduce gustul cărnii convenționale. Carnea cultivată – carnea de pui de la Good Meat – este în prezent vândută consumatorilor doar în Singapore, dar două companii au trecut acum printr-un proces de aprobare în SUA.

„A fost ridicol de ușor și de rapid”

În 2018, o altă companie a folosit ADN-ul unui animal dispărut pentru a crea ursuleți gumați din gelatină provenită de la un mastodont, un alt animal asemănător unui elefant.

Vow a colaborat cu profesorul Ernst Wolvetang, de la Institutul Australian de Bioinginerie de la Universitatea din Queensland, pentru a crea proteina musculară din mamut. Echipa sa a luat secvența de ADN pentru mioglobina de mamut, o proteină musculară esențială pentru a da gustul cărnii, și a completat cele câteva lacune folosind ADN de elefant.

„A fost ridicol de ușor și de rapid”, a spus Wolvetang. „Am făcut acest lucru în câteva săptămâni”. Inițial, ideea era de a produce carne de dodo, a spus el, dar secvențele de ADN necesare nu există.

Nimeni nu a gustat încă chifteluța de mamut. „Nu am mai văzut această proteină de mii de ani”, a spus Wolvetang. „Așa că nu avem nicio idee despre cum ar reacționa sistemul nostru imunitar atunci când o mâncăm. Dar dacă am face-o din nou, cu siguranță am putea să o facem într-un mod care să o facă mai plăcută pentru organismele de reglementare”.

Wolvetang a spus că ar putea înțelege că oamenii sunt inițial reticenți față de o astfel de carne: „Este un pic ciudat și nou – întotdeauna este așa la început. Dar, din punct de vedere ecologic și etic, eu personal cred că are mult sens”, a mai spus el, potrivit The Guardian.

Producția pe scară largă de carne, în special de carne de vită, provoacă daune uriașe mediului, multe studii concluzionând că trebuie să se reducă foarte mult consumul de carne în țările bogate pentru a pune capăt crizei climatice.

Carnea cultivată folosește mult mai puțin pământ și apă decât cea de animale și nu produce emisii de metan. Vow a declarat că energia pe care o utilizează provine în totalitate din surse regenerabile și că serul fetal bovin, un mediu de creștere produs din fetuși de bovine, nu este utilizat în niciunul dintre produsele sale comerciale. Până în prezent, compania a obținut investiții de 56 milioane de dolari americani.