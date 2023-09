Cel mai rapid vultur din lume, capabil să ucidă orice ființă. Fotografia care îi arată tenacitatea

O fotografie câștigătoare a unui concurs ce pune accent pe păsări, intitulată „Apucă taurul de coarne”, suprinsă de Jack Zhi, a uimit o lume întreagă, nu numai juriul concursului foto.

Șoimii peregrini, Falco peregrinus, sunt păsări de pradă impresionante, apreciate pentru abilitățile lor de vânătoare și pentru viteza incredibilă.

Sunt cele mai rapide animale din lume, cu o viteză de de până la 300 de kilometri pe oră, pe care o obțin zburând foarte sus înainte de a-și aborda ținta.

În timpul sezonului de reproducere, ei devin și mai combativi decât de obicei, deoarece sosirea puilor îi motivează și mai mult, evident.

Pe de altă parte, pelicanii bruni, Pelecanus occidentalis, sunt un grup distinctiv de păsări cu pliscuri lungi și groase împodobite cu o pungă extensibilă. Ei se hrănesc în cea mai mare parte cu peștii culeși din ocean, dar și cu pui de pasăre, ouă sau broaște.

„În timpul sezonului de reproducere, o femelă de șoim își protejează cu înverșunare puii, atacând orice se apropie de cuib”, a spus Zhi într-un comunicat trimis prin e-mail IFLScience.

În ciuda faptului că sunt mult mai mari decât șoimii peregrini, pelicanii sunt încă vulnerabili la aceste atacuri și există o mulțime de videoclipuri online care le arată vulnerabilitatea în fața altor prădători.

Concursul foto care dă o mână de ajutor științei

„La începutul toamnei, un banc de sardine din Los Islotes a atras prădători. În mijlocul bancului, am așteptat răbdător. În cele din urmă, am am avut noroc și am surprins instinctiv momentul”, a declarat Henley Spiers, autorul altei fotografii de succes.

„Aflându-mă pădurea tropicală, am fost încântat să zăresc rarul Tanager verde strălucitor. După ore de așteptare, am văzut pasărea de un verde viu pe o frunză perfectă în formă de inimă. Penele ei strălucitoare reflectau o gamă orbitoare de culori, am surprins fiecare detaliu, recunoscător pentru acest moment magic în mijlocul junglei luxuriante”, a declarat același fotograf care nu se află la prima sa fotografie absolut impresionantă.