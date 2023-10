Black Friday 2023 – când e sărbătoarea reducerilor la eMag, Altex, Flanco și Fashion Days

Printre produsele care se regăsesc în oferta eMAG Black Friday se numără televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria Fashion ai articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casă și grădina, produse de îngrijire personală pentru adulți și copii, mobilă, jucării, anvelope și produse speciale. De asemenea, Black Friday la eMAG înseamnă și reduceri ale partenerilor din Marketplace. Dacă vrei să te conectezi la ofertele de Black Friday, asigura-te că ești abonat la newsletterul eMAG și vei fi la curent cu toate noutățile, reducerile și produsele vedetă din cel mai așteptat eveniment de cumpărături.

Altex îți oferă, ca în fiecare an, o gamă diversificată de produse electronice și electrocasnice, IT&C și multimedia cum ar fi: TV led, audio, auto, foto, video, laptop-uri, accesorii, desktop, monitoare, imprimante, GPS, telefonie mobilă, aparate frigorifice, încorporabile, jocuri, IT. Comandă online și beneficiază de soluții optime de finanțare, adaptate nevoilor tale. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, primești de două ori diferența.

Black Friday la Fashion Days a avut loc pe 7 noiembrie anul trecut,și este evenimentul de shopping cu cele mai multe oferte și promoții Black Friday, pregătite special pentru această zi. Și în acest an ne așteptăm ca evenimentul să aibă loc pentru acest magazin tot în jurul aceleiași date, dar vom urmări îndeaproape pentru a fi siguri și a nu rata nicio ofertă.

Vezi și Ofertele eMag la articole de fashion pentru femei, de Black Friday 2022

Ce ți se pregătește? Oferta Black Friday România la Fashion Days cuprinde opțiuni nelimitate de piese vestimentare, încălțăminte și accesorii pentru femei, bărbați și copii, de la branduri de top precum Nike, GAP, Puma, UGG, Guess, Pepe Jeans London, BOSS, Esprit, adidas, Tommy Hilfiger, U.S. Polo Assn., Diesel, Liu Jo, Love Moschino, Karl Lagerfeld, Under Armour, Fossil, UGG, Trendyol, Jack & Jones, NA-KD, Levi’s, Ted Baker, Ganț, Geox, Furla, EA7, Michael Kors, Emporio Armani, Timberland, Trespass, Geographical Norway și multe altele.

Produsele cu reduceri în perioada promoțiilor sunt de la cele mai tari și cunoscute branduri, de la Arctic, Apple, Acer, Asus, Bosch, Beko, Braun, Canon, Dell, DeLonghi, Electrolux, Epson, GoPro, HP, Huawei, JBL, Krups, Lenovo, LexGo, LG, Motorola, Nespresso, Oppo, Oral-B, Philips, PlayStation, Rowenta, Samsung, Sony, Tefal până la Xiaomi.

Vezi și Black Friday la eMag 2022 – reducerile la smartwatch-uri care dispar imediat

Anul acesta, la Flanco, există cel puțin un produs pentru fiecare gust! Printre produsele care se regăsesc la reducere, in oferta Flanco Black Friday, se numără televizoare, telefoane, laptopuri, căști și boxe portabile, smartwatch-uri, espressoare și electrocasnice pentru bucătărie, mașini de spălat rufe, frigidere, produse de îngrijire personală.

La Flanco, cel mai mare eveniment cu reduceri din an durează mai mult decât în mod obișnuit, iar reducerile se vor succeda într-un ritm amețitor timp de mai multe săptămâni. În plus, stocurile de anul acesta sunt generoase, gama extrem de variată pentru toate categoriile, plus multe produse recent lansate. Foarte multe produse. Cum îți sună un milion de produse din care să alegi?