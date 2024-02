Avertismentul îngrijorător al oamenilor de știință: Cât de mult poluează sateliții și navele spațiale

Sateliții și navele spațiale poluează una dintre cele mai îndepărtate părți ale atmosferei Pământului cu cantități alarmante de metale, conform unui nou studiu.

Sateliții de la care avem internet poluează masiv

Cercetarea publicată în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences, sugerează că sateliții care mor și bucățile de gunoi spațiale aflate în cădere schimbă, de fapt, în mod semnificativ compoziția și chimia stratosferei, un strat de cer care conține cea mai mare parte a ozonului.

„Descoperim că epoca spațială a eliberat materiale făcute de om în ceea ce considerăm o zonă curată a atmosferei”, a declarat coautorul studiului Dan Cziczo, geofizician la Universitatea din Purdue. „Și dacă ceva se schimbă în stratosferă – această regiune stabilă a atmosferei – asta merită o privire mai atentă”.

Este prea devreme pentru a cunoaște efectele acestei poluări, au spus cercetătorii, dar, totuși, aceasta se adaugă la îngrijorarea crescândă cu privire la creșterea vertiginoasă a taxelor de mediu ale industriei spațiale. Pentru acest studiu, cercetătorii au zburat cu avioane la aproape 12 mile în sus, sau aproximativ dublu față de altitudinea de croazieră a majorității avioanelor de linie, adunând date cu instrumente legate de fața aeronavei, pentru a se asigura că detectările lor nu vor fi contaminate de fum.

Ce spun cercetătorii

Metalele precum litiul, cuprul, aluminiul și plumbul – toate semnele distinctive ale navelor spațiale – au depășit cantitățile de metale care se găsesc în mod natural în praful cosmic, au descoperit ei. În plus, aproape 10% din particulele de acid sulfuric, care sunt aerosoli cruciali ce acoperă stratul de ozon, au fost găsite împletite cu rămășițe vaporizate de nave spațiale. Prezența altor „elemente exotice” precum niobiul metalic, au scris cercetătorii, reprezintă un „semnal fără echivoc” al scuturilor termice folosite în rachete.

Având toate acestea în minte, Cziczo și echipa sa sunt încrezători că meteorii nu sunt de vină.

„Oamenii de știință au început recent să observe că amprenta chimică a acestor particule meteoritice începea să se schimbe, ceea ce ne-a făcut să ne întrebăm: „Ei bine, ce s-a schimbat?”, deoarece compoziția meteoriților nu s-a schimbat. Dar numărul navelor spațiale s-a schimbat”.

Cercetătorii se așteaptă să existe încă 50.000 de sateliți pe orbită până în 2030. Având în vedere constelațiile Starlink deja masive de la SpaceX, planurile sale ambițioase de a-și extinde numărul și concurenții săi, cum ar fi Amazon, viitorul nu sună prea bine privind poluarea.