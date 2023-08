Anunț important din partea Casei de Pensii: ce trebuie să știe toți pensionarii din România

Casa de Pensii a făcut un anunț important pentru pensionari.

Casa de Pensii a explicat, într-un mesaj pentru beneficiari, în ce situații se poate restitui contribuția biletelor de tratament.

Potrivit Casei de Pensii Bihor, contribuția se poate restitui doar în cazul în care beneficiarul s-a prezentat în stațiune la dată înscrisă pe biletul de tratament, dar nu a beneficiat de servicii pe întreagă durata a sejurului, atunci contribuția se va restitui parțial beneficiarului, arată Bugetul.

Restituirea contribuției în acest caz se face proporțional cu zilele de sejur neefectuat și NUMAI ÎN BAZA ADEVERINȚEI ELIBERATE DE LA PRESTATORUL DE SERVICII (HOTELUL ÎN CARE A BENEFICIAT DE SERVICII) sau în cazul în care beneficiarul nu s-a prezentat în stațiune, poate solicita restituirea contribuției biletului de tratament de la Casă Județeană de Pensii, în baza unei cereri însoțite de predarea fizică a acestuia în original.

Mesajul Casei de Pensii Bihor

„‼️ 𝐈̂𝐧 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐛𝐢𝐥𝐞𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭

Conform criteriilor de eliberare a biletelor de tratament, aprobat prin Ordinul nr. 27/13.01.2023 al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, contributia biletelor de tratament se poate restitui in urmatoarele situatii:

– în cazul in care beneficiarul s-a prezentat în stațiune la data inscrisa pe biletul de tratament, dar nu a beneficiat de servicii pe intreaga durata a sejurului, atunci contributia se va restitui partial beneficiarului. Restituirea contributiei in acest caz se face proportional cu zilele de sejur neefectuat si NUMAI IN BAZA ADEVERINTEI ELIBERATE DE LA PRESTATORUL DE SERVICII (HOTELUL IN CARE A BENEFICIAT DE SERVICII)

– in cazul in care beneficiarul nu s-a prezentat in statiune, poate solicita restituirea contributiei biletului de tratament de la Casa Judeteana de Pensii, in baza unei cereri insotite de predarea fizica a acestuia in original”.

Ce a transmis Casa de Pensii Sibiu:

„Dragi pensionari,

vă informăm că a fost afișată lista biletelor de tratament balnear aprobate pentru seria 12. Puteți vizualiza lista pe site-ul Casei Județene de Pensii Sibiu, accesând link-ul:

Biletele de tratament se eliberează conform Criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear aprobate prin Ordinul nr. 27/13.01.2023 al Presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.