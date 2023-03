Aeroportul din Brașov, primele zboruri spre opt destinații din Europa. Rutele disponibile săptămânal

Aeroportul din Brașov va avea zboruri spre șase state europene, operate de o singură companie, începând din iunie 2023. Astfel, compania aeriană Dan Air va opera rute regulate spre orașele Bruxelles, Londra, Budapesta, Milano, Munchen, Barcelona, Nuremberg și Stuttgart.

Aeroportul din Brașov, primele zboruri importante spre Europa

Din luna iunie 2023, Dan Air (România), fostă Just Us Air, va opera primele sale rute regulate spre aeroportul din Brașov, transmite Boardingpass.

Lista destinațiilor disponibile săptămânal

După mulți ani în care a lucrat pentru alte companii aeriene, Dan Air (România) introduce primele sale rute regulate către aeroportul din Brașov. Începând cu 15 iunie 2023, va zbura spre opt destinații din șase țări europene, potrivit informațiilor Boardingpass:

Brașov – Barcelona – Brașov (în fiecare marți);

Brașov – Bruxelles BRU – Brașov (în fiecare miercuri);

Brașov – Budapesta – Brașov (în fiecare marți, duminică);

Brașov – Londra LGW – Brașov (în fiecare vineri);

Brașov – Milano LIN – Brașov (în fiecare luni);

Brașov – Munchen – Brașov (în fiecare sâmbătă);

Brașov – Nuremberg – Brașov (în fiecare joi);

Brașov – Stuttgart – Brașov (în fiecare joi).

Cursele aeriene vor fi operate de Dan Air, din iunie 2023

Cu excepția rutei Brașov-Budapesta, care va fi operată de două ori pe săptămână, celelalte șapte curse vor avea, inițial, o frecvență de un zbor pe săptămână. Dan Air va opera respectivele zboruri cu avioane Airbus A320, care au o capacitate de transport de 174 de locuri, 162 de scaune la clasa economică și 12 scaune la business. Rutele urmează să fie anunțate oficial în curând, la fel și biletele disponibile pentru zborurile Dan Air pe cele opt rute.

Dan Air a fost fondată în anul 2017, de către pilotul cpt. Dan Iuhas ca Just Us Air, dar denumirea acesteia a fost schimbată recent. În prezent, compania are în flotă un Airbus A319, înmatriculat YR-URS, și alte trei modele A320, înmatriculate YR-DSE, YR-JUL și YR-RAM. De la înființare, aceasta a operat zboruri cu aeronavele și echipajele proprii pentru mai multe companii aeriene din Europa și Orientul Mijlociu (Air Serbia, Transavia, Wizz Air etc).