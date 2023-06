A fost Iisus din Nazaret pe care l-au știut toți românii, se închinau la poza lui. Ce s-a întâmplat cu Robert Powell, actorul transformat de rol

Cu toții ne amintim de celebra miniserie televizată, Iisus din Nazaret, din 1977, regizată de Franco Zeffirelli. O revedem cu drag în fiecare an, de Sărbătorile Pascale.

Ceea ce se știe mai puțin, însă, este că acest film a fost unul extrem de important pentru actorul ce l-a portretizat pe Iisus, Robert Powell.

Artistul are acum vârstă de 78 de ani și, în continuare, declară că acesta a fost, de departe, rolul carierei sale.

Ba mai mult de atât, în speranța că va oferi publicului o portretizare cât mai „unu la unu”, Powell a mărturisit că, înainte de a începe filmările, a petrecut zile întregi studiind texte biblice, pentru a înțelege cum ar trebui să se transforme mai eficient și mai sincer în Hristos.

Conform propriilor declarații, a încercat, mai degrabă, să scoată în evidență latura umană a Mântuitorului, în detrimentul celei dumnezeiești.

De departe, interpretarea lui rămâne una dintre cele mai cunoscute și apreciate din istoria filmului, iar acest lucru nu i-l poate lua absolut nimeni. Evident, a fost ajutat inclusiv de rolul pe care l-a interpretat, de vreme ce Iisus Hristos este cel mai cunoscut nume de pe planetă, indiferent dacă ești, sau nu, religios.

Robert Powell a ajuns să fie confundat cu Iisus Hristos, imediat după ce filmul a ajuns pe marile ecrane

Într-un interviu, actorul a povestit că, de-a lungul timpului, nu de puține ori a ajuns să fie confundat cu personajul pe care l-a jucat în Iisus din Nazaret.

„Odată, eram în Venezuela, filmam un serial italian, chiar în perioada Paştelui. Colegii mei, care erau catolici, au fost la slujbă, iar când s-au întors au început să râdă de mine şi mi-au spus: În altar nu au o icoană, imaginea pe care o venerează este a ta. Era o poză dintr-o revistă”, a declarat, la un moment dat, apreciatul actor.

În ciuda faptului că acesta a fost rolul de referință al actorului Robert Powell, au existat multe alte filme în care a prestat cel puțin la fel de satisfăcător.

De-a lungul carierei sale, el mai jucat în filme ca Tommy (1975), Harlequin (1980), Escape to Athena (1979) sau The Thirty Nine Steps (1978).

Ba mai mult decât atât, a avut parte de apariții în show-uri britanice ca Doomwatch, Holby City, The Detectives sau Doctors.

Relativ recent, el a jucat un rol important în documentarul ce poartă numele de The Real Jesus of Nazareth, din 2017.

Robert Powell, tată, bunic, iubitor de animale și pasionat de Google Maps

Actorul este căsători de mai bine de 48 de ani cu Barbara Lord, pe care a avut oportunitatea de a o cunoaște în culisele unei emisiuni de la BBC. Cei doi s-au căsătorit în anul 1975, înaintea începerii filmărilor pentru Iisus din Nazaret.

Împreună, soții au doi copii, dar și un nepoțel pe care Powell recunoaște că îl iubește nespus. Cât despre copiii săi, se pare că însuși Franco Zeffirelli a fost nașul primului său născut.

În plus, actorul se declară și un mare iubitor de animale, având doi câini pe care îi consideră, de asemenea, copiii săi.

„Mi se pare incredibil de deprimant faptul că, la fel ca pe alte persoane, şi pe mine mă apucă disperarea când nu-mi găsesc telefonul. Rămân blocat cu el, de multe ori, îmi place să stau pe Twitter şi Facebook. Și cred că Google Maps este genial, deoarece înlătură stresul atunci când mergi într-un loc nou, indiferent dacă mergi pe jos sau cu mașină”, a declarat Robert Powell într-un interviu pentru publicația express.co.uk.