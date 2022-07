Stellantis a ajuns la un acord cu sindicatele: câți angajați își pierd jobul

Constructorul Stellantis și sindicatele italiene au ajuns la un acord privind concedierea a aproape 4% din angajați, ca urmare a nevoii acestor uzine de a se adapta la producția de vehicule electrice.

Sindicatul UILM estimează că trecerea la electrificare pune în pericol peste 30% din locurile de muncă din industria auto.

Stellantis a semnat un acord cu sindicatele pentru a reduce cu până la 1.820 de lucrători din operațiunile italiene ale grupului în acest an prin concedieri voluntare, au declarat reprezentanții lucrătorilor.

Stimulentele plătite lucrătorilor care pleacă vor varia în funcție de funcții și vechime, au spus aceștia.

Lucrătorii manuali cu cel puțin patru ani sub vârsta de pensionare care acceptă să plece vor primi nu mai puțin de 55.000 de euro, plus 20.000 de euro în plus dacă pleacă până pe 30 septembrie, au spus sindicatele într-un comunicat comun.

Lucrătorilor de birou și managerilor li se vor oferi, de asemenea, scheme de relocare, au adăugat ei.

Mașinile electrice vin la pachet cu sacrificii

Concedierile anunțate includ 480 detaliate într-un acord preliminar între Stellantis și sindicate, dar se adaugă la peste 700 de reduceri voluntare de locuri de muncă. Acestea au fost convenite în Italia pentru acest an în baza unui acord anterior.

În prezent, producătorul auto are aproximativ 49.000 de angajați în Italia.

FIOM-CGIL, singurul sindicat al metalurgist care nu a semnat acordul, a declarat într-un comunicat separat că aceste concedieri voluntare la Stellantis ar putea însuma peste 4.000 în perioada 2021-22.

Un purtător de cuvânt al producătorului auto a confirmat detaliile acordului la care s-a ajuns cu majoritatea sindicatelor și a spus că este „pozitiv și inovator”.

Gianluca Ficco de la sindicatul UILM a spus că, conform celor mai multe estimări, electrificarea pune în pericol peste 30 la sută din locurile de muncă din industria auto, ceea ce face necesară gestionarea tranziției într-un mod „acceptabil social”.

„Prin acest acord”, a spus el, „încercăm să gestionăm în avans impactul tranziției energetice asupra locurilor de muncă”.