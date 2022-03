Peste 700 de studenți indieni au fost evacuați din Sumî. Armistițiul durează 9 ore

În jur de 700 de studenţi indieni, blocaţi la Sumî, în Ucraina, au fost evacuaţi la Poltava, anunţă un oficial guvernamental indian de rang înalt, potrivit CNN. Astfel că Ucraina şi Rusia au convenit să deschidă marţi un coridor de evacuare de la Sumî, un oraş situat în apropierea frontierei cu Rusia, atacat şi bombardat intensiv în ultimele zile.

O încetare temporară a focului negociată între Rusia și Ucraina pentru a permite civililor să fugă din patru orașe, inclusiv Sumî, a eșuat.

„Suntem atât de triști și disperați”, a spus Santhosh, un student care a părăsit autobuzul pentru a se întoarce la căminul de deasupra buncărului umed și întunecat, unde sute de studenți s-au înghesuit zile întregi cu puțină mâncare și fără electricitate. Unora le este atât de sete încât topesc zăpada ca să bea.

Evacuarea eșuată crește presiunea asupra prim-ministrului indian Narendra Modi pentru a-i aduce acasă pe studenți, pe măsură ce furia crește și invazia Rusiei se intensifică cu atacuri asupra țintelor rezidențiale și civile.

Modi a vorbit luni atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât și cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski despre situația studenților, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe indian, conform CNN.

Over 700 Indian students are stranded in Ukraine’s northeastern city of Sumy. Scared for their lives, students are fleeing to makeshift bunkers in the midst of constant bomb blasts and street fighting https://t.co/uK7n1Hre9T pic.twitter.com/LDhiLAPJgr

Rusia susține că este dispusă să-și înceteze ofensiva și să deschidă coridoare pentru a permite cetățenilor să părăsească un număr mic de orașe, inclusiv Sumî. Cu toate acestea, Ucraina a respins faptul că ucrainenii ar fi evacuați în Rusia sau aliatul său Belarus și ar cere oamenilor să călătorească prin zonele active de luptă.

Liderii ucraineni și occidentali au acuzat, de asemenea, Rusia că a sabotat în mod repetat eforturile de salvare, continuând să vizeze rute sigure pre-aprobate. Duminică, o lovitură rusă a lovit un punct de trecere de evacuare din afara Kievului, ucigând opt persoane, inclusiv doi copii care încercau să fugă.

La Sumî, studenții indieni, la fel ca milioane de ucraineni din orașele din întreaga țară, sunt din ce în ce mai disperați să scape de atacurile Rusiei. „Sunt epuizat mental”, a spus Santhosh. „Trăim doar cu speranță”.

Breaking: India’s Ministry of external affairs confirm that it has been able to move out all Indian students from Sumy; They are currently en route to Poltava, from where they will board trains to western Ukraine.

Picture from earlier today while leaving Sumy pic.twitter.com/2ize1chONh

— Sidhant Sibal (@sidhant) March 8, 2022