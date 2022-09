Luna lui Saturn, Enceladus, are toate elementele pentru a susține viața: ce au descoperit cercetătorii

Enceladus este considerată din ce în ce mai mult o țintă pentru găsirea vieții extraterestre și un nou studiu înlătură ceea ce era considerat un obstacol major.

Enceladus a trecut rapid de la a fi doar o altă lună mică a lui Saturn la un teritoriu primordial pentru a răspunde la marea întrebare: “suntem singuri în univers?”. Nimeni nu credea că Enceladus ar putea găzdui creaturi simțitoare, dar dacă găzduiește microbi, ar fi o dovadă că viața poate fi abundentă acolo.

Este nevoie de o mare varietate de elemente pentru a menține un om în viață, dar numai cinci dintre acestea sunt necesare pentru fiecare ființă vie de pe Pământ: hidrogen, oxigen, carbon, azot și fosfor. Faptul că Enceladus are un ocean de apă lichidă – dintre care o parte “evadează” în spațiu – este ceea ce a atras pentru prima dată atenția astrobiologilor asupra lunii mici, așa că știm că primele două elemente din listă sunt abundente.

Enceladus ar putea susține viața

Gheața de amoniac și metan din luna lui Saturn confirmă prezența azotului și a carbonului în oceanul intern al lui Enceladus, iar hidrogenul molecular indică prezența energiei disponibile biologic. Cu toate acestea, au fost ridicate îndoieli cu privire la fosfor. Deși pot exista și alte căi către viață, fără fosfor, perspectivele pentru organismele autoreplicabile ar fi considerabil mai mici. Din fericire, totuși, o lucrare din Proceedings of the National Academy of Sciences indică faptul că deficitul de fosfor este puțin probabil să fie o problemă.

„În anii de când nava spațială Cassini de la NASA a vizitat sistemul Saturn, am fost în mod repetat uimiți de descoperirile făcute posibile de datele colectate”, a spus dr. Christopher Glein de la Institutul de Cercetare de Sud-Vest, într-un comunicat.

Deși știm despre oceanul intern al Europei (luna lui Jupiter) mult mai mult decât despre cel al lui Enceladus, știm mai multe despre compoziția lunii lui Saturn decât despre cea a lui Jupiter.

„Ceea ce am învățat este că ea conține aproape toate cerințele de bază ale vieții așa cum o cunoaștem”, a spus Glein.

Fosforul, totuși, este o excepție, fără nicio dovadă directă a prezenței sale.

Viitoarele misiuni vor testa prezența fosforului.