Dispozitivele noastre desigur că le luăm în mare parte peste tot pe unde mergem. Astfel, cu siguranță mergi la schi și iei iPhone-ul cu tine sau poate ți-ai comandat o tabletă nouă, iar curierul o lasă la ușă. Află care este greșeala fatală pe care o facem cu toții atunci când încărcăm telefonul după ce a fost expus la frig.

Încărcarea bateriilor litiu-ion atunci când acestea sunt sub punctul de îngheț reduce permanent capacitatea lor totală. Toate bateriile își pierd capacitatea maximă în timp, aceasta fiind îmbătrânirea chimică. Cu toate acestea, încărcarea unei baterii la o temperatură sub cea de înghețare va reduce drastic capacitatea acesteia.

Pe de altă parte, încărcarea unei baterii într-o astfel de staare o face periculos de utilizat. Încărcarea unei baterii sub punctul de îngheț o transformă în esență într-o bombă cu ceas. La propriu, bateria ar putea exploda în cele din urmă. Deși nu este obligatoriu ca aceasta să explodeze, cu sigurantă în viitor bateria va fi afectată.

Greșeala fatală pe care o faci atunci când îți încarci telefonul

O baterie litiu-ion are două părți: anodul și catodul. Aceste două părți acționează ca niște bureți pentru ionii de litiu. Atunci când utilizezi bateria, litiul trece de la anod la catod. Când cea mai mare parte a litiului părăsește anodul și se odihnește în catod, bateria este „descărcată” și vei vedea dispozitivul oprit.

La încărcare, litiul se deplasează de la catod înapoi la anod. Când majoritatea litiului ajunge înapoi la anod, dispozitivul este încărcat. Atunci când încarci o baterie sub punctul de îngheț, anodul nu „absorbe” litiu. În schimb, litiul acoperă anodul. Această adunare de litiu este destul de stresantă asupra anodului și, deoarece anodul se extinde în mod natural în timpul încărcării, acest litiu acoperit își forțează drumul în interior.

Sperăm că această problemă are ca rezultat pur și simplu o baterie care se defectează în mod neașteptat. Cu toate acestea, procesul ar putea duce la intrarea în contact a anodului cu catodul, ceea ce ar putea produce un incendiu sau o explozie. Acum, aceste probleme apar numai dacă încarci o baterie la temperaturi sub zero. Poți încărca în siguranță o baterie „rece”, atâta timp cât temperaturile sunt 0°C.

Din păcate, nu există multe informații care să detalieze cât timp durează o baterie litiu-ion să se încălzească la un nivel sigur. Este probabil o regulă de bază să aștepți până când dispozitivul în sine nu se simte la fel de rece ca la temperaturi de îngheț, dar, desigur, asta este subiectiv. În funcție de dispozitiv, există modalități de a verifica temperatura bateriei.