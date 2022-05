Curtea de Apel publică motivația în cazul lui Sorin Oprescu: „A promovat incompetența pentru că avea un apropiat care se ocupa de procentul de mită”

Curtea de Apel București a venit cu explicații în ceea ce privește măsurile luate în cazul lui Sorin Oprescu. Instanța a detaliat faptele pe care fostul primar al Capitalei le-a făcut și pentru care s-a hotorât dublarea pedepsei primite inițial de Oprescu la Tribunalul București.

În document sunt prezente toate infracțiunile, probele reținute pentru dovedirea acestora, dar și motivele pentru care pedeapsa finală în cazul unora dintre acestea a trebuit sporită în faza apelului.

Astfel, Oprescu și-a încălcat atribuțiile de serviciu și i-a procurat lui Stanca Cristian foloase necuvenite.

”Chiar denumirea funcției, de inspector de specialitate, implică o anumită specializare. În aceste condiții legislative, inculpatul Stanca Cristian nu putea dobândi funcția de inspector de specialitate la cimitire și crematorii, domeniu care nu are nici o legătură cu ingineria produselor alimentare, iar instituția Primăriei Municipiului București nu poate ignora, prin folosirea unor astfel de angajați, o parte importantă a istoriei și civilizației unei națiuni, constând în arta funerară, organizată în cadrul unui cimitir. Prin urmare, la stabilirea elementelor constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, Curtea, în majoritate, are în vedere dispozițiile legislației, și nu practica nelegală din cadrul instituției publice, care nu face dovada decât a încălcării, în mod repetat, a legii. Din punctul de vedere al existenței unei pagube materiale, în latura obiectivă, constată că diferența dintre veniturile obținute în calitate de referent și veniturile de care a beneficiat în calitate de inspector de specialitate este în sumă de 149 lei. Prin urmare, deși prejudiciul material are o valoare redusă, este îndeplinită cerința elementului constitutiv al urmării imediate. Ca atare, inculpatul Oprescu Sorin-Mircea, prin încălcarea atribuțiilor sale de serviciu, i-a procurat inculpatului Stanca Cristian un folos necuvenit, constând în diferența dintre veniturile pe care le-a obținut în cele două funcții, iar prejudiciul material modic nu poate avea relevanță juridică decât asupra operațiunii de individualizarea judiciară a pedepsei închisorii. În plus, acțiunea de trecere a inculpatului pe un post pentru care nu deținea specializarea necesară a adus o vătămare a interesului legitim al oricăreia dintre persoanele care dețin calificarea și competența de a ocupa un asemenea post public”, se arată în motivarea CAB.