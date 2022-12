Cât de veche este apa pe care o bem: explicația oamenilor de știință

Originea apei pe Pământ este încă un mister pentru oamenii de știință. Există diferite ipoteze și teorii care explică cum a ajuns aici și o mulțime de dovezi care le susțin, pe rând.

Un articol publicat în GeoScienceWorld Elements arată că și alte sisteme solare au apă din abundență. În sistemele solare asemănătoare cu al nostru, apa se „plimbă”, pe măsură ce steaua crește, iar planetele se formează în jurul ei.

Vârsta apei de pe planeta noastră

Dovezile arată că apa planetei noastre are o vechime de 4,5 miliarde de ani.

Formarea unui sistem solar începe cu un nor molecular gigant. Norul este, în mare parte, format din hidrogen, componenta principală a apei. De asemenea, este compus și din heliu, oxigen și carbon, dar mai are, de asemenea, granule minuscule de praf de silicați și praf de carbon, conform articolului menționat anterior.

Aici, în zonele reci ale unui nor molecular, în momentul în care oxigenul întâlnește o granulă de praf, acesta îngheață și aderă la suprafață. Însă, apa nu devine apă până când hidrogenul și oxigenul nu se combină, iar moleculele de hidrogen mai ușoare din nor aderă, mai apoi, la boabele de praf înghețate.

Când se întâmplă acest lucru, reacționează și formează gheață de apă, în două tipuri de apă: apă obișnuită și apă grea care conține deuteriu.

Deuteriul este un izotop al hidrogenului numit hidrogen greu. Are un proton și un neutron în nucleu. Asta îl separă de hidrogenul „obișnuit”, numit protium. Protium are un proton, dar nu are neutron. Ambii izotopi de hidrogen sunt stabili și persistă până în prezent și se pot combina cu oxigenul pentru a forma apă.

Când gheața de apă formează o manta pe granulele de praf, autorii o numesc faza rece, adică primul pas în procesul pe care îl descriu în articolul lor.

Apa Pământului are o vechime de 4,5 miliarde de ani, după cum menționam anterior. Cel puțin o parte din aceasta.

„(…) Originea și evoluția apei Pământului este inevitabil conectată cu alți participanți importanți de pe această planetă, de exemplu, carbonul, oxigenul molecular și câmpul magnetic”, au mai scris autorii.

„O bună parte a apei terestre s-a format probabil chiar la începutul nașterii Sistemului Solar, cu ajutorul unui nor rece de gaz și praf, înghețat și conservat în timpul diferiților pași care au condus la formarea planetelor, asteroizilor și cometelor și a fost transmisă în cele din urmă pe Pământ, care se afla în curs de dezvoltare”, s-a concluzionat.