Veste bună de la ANCOM: cum te bucuri de mai mult internet când călătorești în afara României

ANCOM vine cu o veste bună la început de an, referitoare la volumul de date ce pot fi consumate în roaming, în spațiul european.

ANCOM afirmă că, de la 1 ianuarie, a crescut volumul de date care pot fi consumate în roaming fără taxe suplimentare. Asta înseamnă mai mult internet pe care-l poți folosi atunci când călătorești în spațiul comunitar și-n țările care nu fac parte din UE, dar sunt parte din această înțelegere.

Astfel, Autoritatea pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii afirmă că, pentru majoritatea planurilor tarifare, a crescut volumul de date (MB/GB) care pot fi consumate în roaming în UE/SEE. Totul – fără taxe suplimentare.

În medie, creștera e cu aproape 17%, ca urmare a scăderii tarifului reglementat la nivel de gros.

Veste bună de la ANCOM la început de an

ANCOM arată că cazul depăşirii limitelor utilizării rezonabile a unor servicii în roaming în UE/SEE, au scăzut şi suprataxele care pot fi aplicate consumului ulterior.

Astfel, suprataxa pentru date a scăzut cu aproximativ 14%, de la 3,5 la 3 euro/GB, fără TVA, iar suprataxa pentru apelurile primite a scăzut cu aproape 4%, de la 0,79 la 0,76 eurocenţi/minut, fără TVA.

Totodată, nivelul maxim al suprataxei pe care furnizorul RCS&RDS SA este autorizat să o perceapă propriilor clienţi pentru apelurile primite în roaming în SEE în anul 2021, în condiţiile prevăzute în Decizia preşedintelui ANCOM nr. 585/2020, a scăzut de la 0,79 la 0,76 eurocenţi/minut, fără TVA. Instituţia menţionează că din data de 15 iunie 2017, datele (internetul mobil – MB/GB) consumate în roaming în UE/SEE (UE + Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) se tarifează, în principiu, la fel ca în România.

Totuşi, în cazul celor mai multe dintre planurile tarifare, furnizorii pot stabili un volum de date care pot fi consumate în roaming în UE/SEE fără costuri suplimentare într-o perioadă de facturare (volum de consum rezonabil). Per total, începând cu 1 ianuarie 2021 volumul de consum rezonabil a crescut cu aproape 17% faţă de cel aplicat în anul 2020.

După depăşirea volumului de consum rezonabil, furnizorii pot să aplice o suprataxă, chiar şi în cazul în care traficul inclus în planul tarifar nu a fost complet epuizat.

Ce tarife se percep

Cu începere de la 1 ianuarie 2021 suprataxa nu va putea depăşi 3 euro/GB (0,3 eurocenţi/MB), fără TVA. ANCOM precizează care este volumul de consum rezonabil în roaming în UE/SEE începând cu 1 ianuarie 2021. Astfel, în cazul planurilor tarifare (cartele preplătite, abonamente, extraopţiuni) care includ trafic de date nelimitat, cât şi al celor pentru care tariful calculat per GB este sub 3 euro, fără TVA, utilizatorii pot consuma următoarea cantitate de date în roaming în SEE, fără taxe suplimentare, exprimată în GB: 2 x preţul cu amănuntul pentru servicii mobile într-o perioadă de facturare, fără TVA/3 euro.

În cazul cartelelor preplătite fără resurse de date incluse (cu plata pe unitatea de consum, per MB/GB), utilizatorii pot consuma iniţial următoarea cantitate de date în roaming în SEE, fără taxe suplimentare, exprimată în GB (pe măsură ce utilizatorul plăteşte din creditul disponibil, volumul de consum rezonabil al datelor se diminuează): creditul rămas disponibil pe cartelă la intrarea în roaming în UE/SEE/3 euro.

Autoritatea reaminteşte că începând cu data de 1 ianuarie 2021 reglementările europene privind „Roam like at home” (RLAH) nu mai sunt obligatorii pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar), ca urmare a încheierii perioadei de tranziţie după retragerea acestei ţări din Uniunea Europeană.