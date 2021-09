Un obiect misterios se lovește de Jupiter. Impactul spectaculos, surprins de astronomi amatori

Săptămâna trecută, un obiect misterios s-a lovit de Jupiter. Doi astronomi amatori au reușit să surprindă momentul, care a fost spectaculos. Aceștia au aveau echipamente instalate îndreptate spre Jupiter, în momentul impactului.

Obiectul misterios care a lovit planeta Jupiter, săptămâna trecută, a provocat o puternică lumină sclipitoare. Aceasta a fost surprinsă de doi astrologi amatori, de la o îndepărtare de 382.76 milioane de mile. Jupiter este lovit de asteroizi, de sute de ori. Ea acționează ca un scut pentru planeta noastră împiedicând, deseori, impactul cu acesta.

Cine sunt cei doi astronomi amatori?

Cu toate acestea, surprinderea unui astfel de eveniment este foarte rară. Un astronom amator Braziliana a documentat evenimentul. Jose Luis Pereira și-a instalat echipamentul în Sao Caetano do Sul, în satul Sao Paulo din sud-estul Braziliei. Acesta a fost îndreptat spre planeta Jupiter, în momentul impactului.

De asemenea, astronomul german Harald Paleske, care și el urmărea aceeași planetă, a văzut impactul. ”Un fulger puternic de lumină m-a surprins”, a spus el pentru Space Weather. „Ar putea fi doar un impact.”, adaugă el.

Dacă evenimentul va fi confirmat, el ar putea fi al optulea impact înregistrat asupra gigantului, primul având loc în 1994. După ce a văzut blițul strălucitor, Paleske a spus că se uită la fiecare cadru cu speranța de a determina ce a cauzat lumina. El a descoperit că flash-ul se afla în atmosfera lui.

A rămas vizibil timp de două secunde. Spre surprinderea mea, în primul videoclip am observat o altă strălucire pe planetă, dar nu i-am acordat prea multă atenție, deoarece am crezut că ar putea fi ceva legat de parametrii adoptați și am continuat să mă uit normal”, a spus Pereira.

Astfel că, cei doi astronomi amatori au surprins același impact strălucitor supra planetei Jupiter. Impactul a durat doar două secunde, dar a putut fi surprins de dispozitivele instalate, deoarece se aflau la momentul evenimentului.