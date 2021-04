Telefonul te poate notifica să fii atent la trafic, dacă mergi cu el pe stradă: cum activezi funcția utilă

Nu de puține ori, mergi pe stradă cu ochii în telefon, fiind susceptibil la diverse accidente. Dacă nu o faci neapărat conștient, poți activa o notificare care să te atenționeze să fii atent la trafic.

Disponibilă momentan doar pe Android, noua funcție este intitulată Heads Up și se reflectă în posibilitatea ca telefonul să te streseze un pic, prin intermediul câtorva notificări, atunci când te afli în deplasare pe stradă. În teorie, telefonul nu știe dacă stai pe o aplicație de navigație pentru că nu știi cum să ajungi la destinație sau pur și simplu faci scroll necontrolat prin postări pe Facebook în loc să te ferești de un eventual stâlp.

Din acest motiv, notificările nu sunt contextuale, legate de o aplicație. În schimb, sunt declanșate de faptul că te deplasezi pe stradă cu ecranul pornit la telefon. Într-o astfel de situație, nu de puține ori, te expui unor riscuri semnificative de accidentare.

Noua funcție Heads Up de Android este integrată în setul de instrumente Digital Wellbeing și, la momentul redactării acestui material, este disponibilă doar pentru dispozitivele Google Pixel. Cu toate acestea, în curând, ar trebui să fie disponibilă pentru toți utilizatorii de Android. Dacă te încântă perspectiva, te poți înscrie în beta, pentru a o accesa înaintea celorlalți.

Pentru a o activa, intră în Settings din dreapta sus, printr-un click pe roata dințată care apare când tragi în jos de rama superioară a ecranului. Accesează secțiunea Digital Wellbeing & Parental Controls. Dacă tocmai a devenit disponibilă și la tine, s-ar putea să întâmpini fereastra de mai sus prin care îți este prezentată funcția în câteva cuvinte. Apasă pe Next.

În noua fereastră, te interesează secțiunea Heads Up. Accesează-o și te vei confrunta cu o serie de permisiuni. Aplicația are nevoie să-ți acceseze activitatea fizică pentru a știi dacă mergi și Locația, pentru a ști dacă te deplasezi pe stradă. Optează pentru While using the App (În timp ce folosesc aplicația). Apoi, permite tot timpul – Allow all the time. La final, te vei confrunta cu un alt buton Next. Apasă-l. Din acel moment, funcția se activează.