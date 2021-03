Revine taxa auto? Ce planuri are ministrul Mediului pentru șoferii din România

Ministrul Mediului vorbește, din nou, despre introducerea unei taxe auto. E vorba de un sistem care a modificat în repetate rânduri și chiar a fost declarat ilegal la un moment dat.

Poluarea e una dintre cele mai mari probleme în România și nu numai. Mașinile clasice pe benzină și motorină sunt considerate mari factori de poluare, așa că ministerul Mediului gândește un sistem astfel încât cei care fac rău mediului înconjurător să plătească.

Se vorbește despre reintroducerea taxei auto, dar nu va fi pentru toată lumea. Ideea însă că ”poluatorul plătește” rămâne în picioare, a spus Tanczos Barna, într-un interviu acordat Agerpres.

Ministrul Mediului insistă că 70% din poluare provine din traficul auto. Doar că e de părere că problema ar trebui tranșată de autoritățile locale. Cu alte cuvinte, în București e nevoie de măsuri mai dure pentru că aerul e extrem de poluat. Într-o localitate din munți nu e aceeași situație.

Ministrul crede, însă, că taxa auto nu va fi plătit de toți românii, ci doar de cei care trăiesc în comunități în care gradul de poluare e mare.

Ministrul a amintit și de programele Rabla și Rabla Plus, care vor demara curând și care au rolul de a reînnoi parcul auto cu mașini mai puțin poluante. Bugetul a fost supliment.

”… 7.500 de lei pentru fiecare maşină casată. Am alocat sume în plus pentru maşinile mai puţin poluante, la hibrid am crescut suma de la 2.500 la 3.000 de lei, la surse alternative la GPL şi GNC, de la 1.000 la 1.500 de lei. De asemenea, am dublat bugetul pentru maşinile electrice. Acestea sunt lucruri extrem de importante şi cu siguranţă la sfârşitul lunii aprilie programele vor porni, şi Rabla Clasic, şi Rabla Plus, şi Rabla Electrocasnice, astfel încât să avem la dispoziţie cel puţin opt luni pentru implementare” – a spus ministrul.