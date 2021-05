România, țara celor care nu vor să muncească: joburile disponibile la ANOFM, confirmate în număr record

În timp ce pandemia a lovit un număr record de industrii, multe dintre ele încearcă să-și revină. Din păcate, au nevoie de muncitori, iar foarte mulți refuză să se întoarcă la muncă sau să intre în câmpul muncii.

La momentul de față, în România, în mod oficial, sunt disponibile nu mai puțin de 18.588 de locuri de muncă. Cele mai multe dintre ele sunt disponibile pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale și profesionale. Valoarea de mai sus a fost confirmată de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Acestea au fost publicate pe parcursul zilei de miercuri.

Potrivit datelor furnizate oficialilor ANOFM de către agenţii economici privind locurile de muncă vacante, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.189); lucrător comercial (1.145); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (656); agent de securitate (608); muncitor necalificat în industria confecţiilor (543); manipulant mărfuri (446); şofer autocamion/maşină de mare tonaj (405); confecţioner-asamblor articole din textile (290); sudor (277); vânzător (212).

În ceea ce privește studiile de care ai nevoie pentru a te înscriere la ocuparea noilor joburi, lucrurile sunt cât se poate de clare. Sunt necesare studii superioare pentru 1446 dintre ele. Este vorba de meserii precum inginer în diferite domenii de activitate; agent servicii client; lucrător gestionar etc. Pe de altă parte, 4.534 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent de securitate; ipsosar etc.), 5.657 pentru persoanele cu studii profesionale (şofer autocamion/maşină de mare tonaj; zidar – rosor- tencuitor; sudor etc.).

Celelalte 6.921 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale. Aici intră muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor; muncitor necalificat în industria confecţiilor; manipulant mărfuri etc.

În cazul în care te încântă mai mult perspectiva de a lucra în afara țării, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 149 locuri de muncă vacante. Cele mai multe dintre ele sunt în Norvegia – 70 locuri de muncă pentru: bucătar, lucrător în producţie, coafor, instalator ventilaţie, instalator, mecanic motociclete, mecanic auto, mecanic semiremorcă, medic, ortodont, zidar/faianţar, vopsitor auto, tinichigiu auto. În Olanda sunt disponibile 30 de locuri de muncă, în timp ce Germania pune la dispoziție 21 de joburi, iar Spania, 5. Finlanda și Slovenia sunt ultimele pe listă cu 4, respectiv două locuri de muncă pentru români.