Porsche dă lovitura cu noua sa mașină electrică: ce se întâmplă cu Taycan

Brandul Porsche este deosebit de atractiv, în special pe segmentul electric. Modelul Taycan a depășit orice așteptare.

Este primul model electric al companiei germane. Sedanul nemților nu este vehiculul electric perfect, dar combinația sa de vervă și performanță ridicată îl fac cel mai atrăgător. Cu un aspect frapant și cu un interior care poate fi personalizat și care beneficiază de ultimele tehnologii, te fac să înțelegi de ce prețul este premium.

Taycan nu uită cine îi sunt strămoșii și astfel reușește să îi amintească șoferului că este la volanul unui Porsche datorită direcției sale, compoziției stoice și călătoriei rafinate. Când apeși accelerația este ca și cum ai trage cu o rachetă, cu excepția faptului că se poate face în mod repetat. Din păcate, frânele sale sunt excelente pentru a controla acea rapiditate, dar le lipsesc proprietățile regenerative ale vehiculelor electrice tradiționale, iar pedala are o senzație pasivă.

Întotdeauna va fi comparat cu modelul Tesla S, dar Taycan este, fără îndoială, alternativa cea mai palpitantă.

Cel mai vândut model

Producătorul de automobile sportive de lux Porsche AG atrage o cerere uriașă pentru modelul său Taycan, astfel timpii de așteptare pentru coupe-ul său, complet electric, urcă până la șase luni, a declarat luni CEO-ul Oliver Blume.

„Capacitatea noastră inițială de producție pentru Taycan a fost de 20.000 de unități în acest an, dar doar în prima jumătate a anului am vândut atât de multe”, a declarat Blume într-o discuție în cadrul salonului auto IAA Mobility din München. „Comenzile primite sunt uriașe ”, a mai spus acesta, adăugând că unitatea grupului Volkswagen se luptă, ca și alți producători de automobile, cu lipsa de cipuri și are mai multe comenzi primite decât ar putea satisface.

Timpul normal de așteptare pentru un vehicul nou a fost de patru luni, dar acum s-au întins până la jumătate de an, a mai spus acesta.